«Es una vergüenza el arbitraje»... Drogba estalla tras la victoria de Noruega sobre Costa de Marfil

Didier Drogba criticó al arbitraje y al VAR tras la eliminación de Costa de Marfil en la Copa del Mundo 2026, al perder 2-1 contra Noruega.

Inmediatamente después del partido, el exfutbolista criticó que no se pitara un penalti a favor de los “Elefantes”, lo que, a su juicio, les privó de remontar.

En su cuenta de «X» escribió: «Es vergonzoso que no se pitara el penalti a Nicolas Pépé. Dios mío, ¿para qué sirve la tecnología de vídeo?».

Pese al dominio marfileño por momentos, los africanos fallaron en la definición y Noruega sentenció 2-1 con gol de Erling Haaland.

Con este resultado, Noruega se medirá en octavos a Brasil, que antes venció 2-1 a Japón.