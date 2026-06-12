Es una pena: esta es la razón por la que Santiago Giménez no jugó ni un minuto con México el jueves

Santiago Giménez ya no es el segundo delantero detrás de Raúl Jiménez, según concluyen varios medios mexicanos tras el partido inaugural del Mundial. El exídolo del Feyenoord debe asumir un nuevo papel en la selección.

Giménez, de 25 años, es uno de los futbolistas más populares de México: ha jugado 47 partidos con el Tri y milita en el AC Milan.

Sin embargo, atraviesa un bache: de parecer reemplazar a Jiménez (35) como titular, ahora su situación luce menos prometedora.

El jueves ante Sudáfrica (2-0) se quedó en el banquillo, igual que en el último amistoso.

En México, los periodistas lo tienen claro: el seleccionador Javier Aguirre prefiere a Armando González, “Hormiga”, como segundo delantero. Contra Sudáfrica entró por Jiménez a un cuarto de hora del final.

Giménez deberá esforzarse para jugar en este Mundial, un torneo que se celebra en su país y que fue una de las razones por las que quiso dejar el Feyenoord en febrero de 2025.

González, de 23 años y jugador de Chivas, sonó para el Feyenoord hace unos meses; sin embargo, tras la salida del director técnico Dennis te Kloese, es menos probable que el club de Róterdam regrese al mercado mexicano.