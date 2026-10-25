«¡Es una máquina!»: La leyenda del Arsenal Martin Keown elogia al «legendario» Gabriel y señala a la mejor pareja defensiva de la Premier League

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Martin Keown, leyenda del Arsenal, ha elogiado efusivamente a Gabriel Magalhaes tras la contundente victoria del equipo ante el Everton en la Premier League. El defensa brasileño fue calificado de «leyenda del club» después de que el conjunto de Mikel Arteta igualara a puntos con el Manchester City en lo alto de la tabla.

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El Arsenal logra una victoria vital ante el Everton

El Arsenal aprovechó al máximo el tropiezo del Manchester City al imponerse con comodidad por 2-0 al Everton en el Emirates Stadium. El fichaje del verano Ezri Konsa abrió el marcador a los siete minutos al empujar el balón a la red y dar a los locales un comienzo perfecto.

Después, el central brasileño Gabriel sentenció el partido con un cabezazo decisivo en el minuto 68. El resultado supuso la tercera victoria consecutiva del Arsenal en la Premier League y permitió al equipo de Arteta igualar al Manchester City en lo alto de la tabla con 21 puntos.

Keown considera a Gabriel una leyenda del club

Tras la contundente actuación defensiva, Keown, antiguo baluarte del Arsenal, dedicó elogios especiales a Gabriel. En declaraciones a Match of the Day de la BBC, el exjugador destacó la enorme contribución del brasileño al club.

«Gabriel ya va por su sexta temporada en el Arsenal y es una máquina», afirmó Keown. «Rara vez ves a un delantero superarlo. He visto cómo ha madurado mucho y se ha convertido en el líder de la defensa. Hoy ha vuelto a estar inmenso. Le encanta defender y a la afición le entusiasma. Ya es una leyenda del club».

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Keown elogia el extraordinario fichaje de Konsa

Keown también se refirió a Konsa, que llegó al Arsenal procedente del Aston Villa en una operación de 55 millones de libras. El comentarista destacó la facilidad con la que el internacional inglés se ha integrado en una defensa que ya cuenta con William Saliba.

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«Siento una enorme admiración por él y por cómo ha llegado al club. Ha sido un gran fichaje», explicó Keown. «Ya tenían varios centrales excelentes, pero su incorporación al equipo ha sido impecable. Ha estado magnífico; es un fichaje verdaderamente extraordinario para el Arsenal».

Keown también elogió a la nueva pareja de centrales: «Si te fijas en su asociación con Gabriel, no veo una mejor ahora mismo en la Premier League. Ha llegado y no ha quedado eclipsado en absoluto».

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El Arsenal busca aprovechar su buen momento

La victoria ante el Everton cobró especial importancia después de que el Manchester City, rival en la lucha por el título, perdiera frente al Aston Villa horas antes. Los de Arteta dejarán ahora brevemente a un lado la Premier League. El Arsenal volverá a jugar el martes por la noche ante el Fleetwood Town, que atraviesa dificultades en la League Two, en la cuarta ronda de la Copa de la Liga inglesa.