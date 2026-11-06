«¡Es una locura!»: Robert Lewandowski advierte a Lamine Yamal sobre su carrera mientras el veterano del Barcelona habla de su compañero «especial»

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Robert Lewandowski ha hablado con franqueza sobre el ascenso meteórico de Lamine Yamal y ha valorado los desafíos que afronta la sensación adolescente del Barcelona. Aunque el delantero polaco no escatima elogios al talento del extremo, advirtió de que empezar en la cima a una edad tan temprana hace mucho más difícil mantener el éxito a largo plazo.

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Surge un talento generacional

Lamine Yamal ha irrumpido de forma espectacular y se ha convertido en una pieza clave del Barcelona pese a su corta edad. Su meteórico ascenso ha despertado la admiración de compañeros que han seguido de cerca su evolución.

Lewandowski, que ahora juega en la MLS con el Chicago Fire, presenció los primeros pasos del extremo. El veterano delantero conoció al canterano de La Masia cuando este tenía solo 15 años.

La enorme diferencia de edad pronto se convirtió en motivo de bromas recurrentes. Con casi dos décadas de diferencia entre ambos, el goleador polaco compartía campo con un prodigio lo bastante joven como para ser su hijo.

«Alguien que podría ser mi hijo»

En una entrevista con Big Cat, Lewandowski habló de la peculiar relación entre ambos. Admitió que necesitó un tiempo para acostumbrarse a semejante diferencia de edad.

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«Soy dos años mayor que su padre, ¿sabes? Así que imagínate: jugar con alguien que podría ser mi hijo… Es una locura», comentó.

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Pese a lo llamativo de la diferencia de edad, el experimentado delantero nunca dudó de la capacidad del adolescente. Su talento en bruto le impresionó desde el primer momento.

«Desde el principio se notaba que era un jugador diferente, un jugador especial», afirmó Lewandowski.

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Las dificultades del fútbol actual

Aunque sus elogios son rotundos, el veterano delantero es muy consciente de los obstáculos que le esperan. Señaló que alcanzar la cima tan pronto hace increíblemente difícil mantenerse en ella durante una larga carrera.

«Creo que su mayor reto será mantenerse arriba a largo plazo», advirtió. «Si empiezas tan joven, es mucho más difícil seguir en la cima cuando llegas a los 28, 30 o 32 años».

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Lewandowski también destacó cómo el panorama económico del fútbol actual complica el desarrollo de los jugadores. Los grandes contratos pueden cambiar rápidamente la trayectoria de una joven estrella en comparación con épocas anteriores.

«Ahora empiezan a ganar dinero muy pronto. No es como antes, cuando teníamos que ser más pacientes», observó. «Ahora basta con marcar un par de goles y ya está. Venga, adelante, pagad, abonad la cláusula de rescisión».

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Una década decisiva

Para Yamal, la prioridad inmediata sigue siendo mantener su deslumbrante nivel. Sin embargo, su gran prueba llegará durante la próxima década, cuando intente forjar una trayectoria marcada por la excelencia sostenida.

Como señaló Lewandowski, recorrer ese camino exigirá una gestión cuidadosa. «Todo depende de los jugadores y del club, y de lo que necesiten», concluyó, al situar tanto en el adolescente como en su entorno la responsabilidad de lograr que desarrolle todo su enorme potencial.