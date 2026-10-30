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La joven promesa del Manchester City Allan ha descrito su primera convocatoria con la selección absoluta de Brasil como un sueño que en su día veía increíblemente lejano. El exdelantero del Palmeiras ha protagonizado un ascenso meteórico desde su llegada a la Premier League, y su rendimiento ha llamado la atención del seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti.

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Un sueño hecho realidad para la joven promesa del Manchester City

Allan vive un momento de euforia tras su primera convocatoria con la selección absoluta de Brasil. El jugador de 22 años, que protagonizó un sonado traspaso al Etihad Stadium durante el mercado de verano, figura entre las novedades de la lista de 26 jugadores de Carlo Ancelotti para los próximos compromisos internacionales ante Japón y Singapur. La convocatoria premia a un futbolista que se ha adaptado rápidamente a la vida en Inglaterra. Tras firmar un contrato de cinco años con el equipo de Enzo Maresca, Allan dejó huella de inmediato con un gol y una asistencia en la goleada por 5-0 al Norwich City en la Carabao Cup.

Al recordar este hito, el atacante expresó el inmenso orgullo que siente por haber recibido la llamada de la selección cinco veces campeona del mundo. «Estoy muy feliz por el momento que estoy viviendo. Creo que es un sueño para cualquier niño que crece viendo fútbol y formando parte de este mundo. Es un sueño estar en la selección brasileña. Creo que hubo un tiempo en que esto me parecía muy lejano y hoy puedo sentir lo que supone ser convocado, poder vestir la camiseta de la selección brasileña y honrar a nuestro país. Es muy gratificante para mí. Espero llegar allí, poder dar lo mejor de mí y, si Dios quiere, quedarme», declaró a Globo.

Las cifras millonarias del traspaso y un ascenso meteórico

El fichaje de Allan por el Manchester City en agosto fue una de las operaciones más importantes protagonizadas por un club brasileño en los últimos tiempos. Palmeiras autorizó su venta por un importe total de 40 millones de euros, de los que 37,5 millones están garantizados y otros 2,5 millones dependen de variables por rendimiento. La operación confirmó su condición de una de las mayores promesas del país, solo por detrás de los importes pagados por Estevao, del Chelsea, y Endrick, del Real Madrid.

Su salida del Allianz Parque fue la tercera venta más cara de la historia del Palmeiras, reflejo de las grandes expectativas depositadas en él. Desde su llegada al Manchester City, el joven delantero ha dado muestras de por qué el club estaba dispuesto a invertir tanto en su potencial. Su integración en el primer equipo ha sido inmediata y ofrece a Ancelotti otra arma ofensiva para Brasil.

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Ancelotti incorpora caras nuevas a Brasil

El jugador del Manchester City no es la única novedad en la última convocatoria de Brasil. Ancelotti sigue renovando sus opciones de cara al último parón internacional de 2026. Además de Allan, el técnico italiano ha convocado por primera vez a Jonathan Jesus, del Cruzeiro, y al centrocampista Andre Luiz, del Corinthians. Marlon Gomes y Alisson Santana, ambos del Shakhtar Donetsk, también han recibido su primera llamada a la selección absoluta.

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Esta incorporación de nuevos talentos apunta a un cambio de estrategia del cuerpo técnico para ampliar sus opciones antes del próximo ciclo competitivo. Brasil afronta los próximos amistosos tras una racha reciente de resultados dispares, que incluyó un empate 1-1 y una victoria 4-2 ante Australia, seguidos de un contundente triunfo 4-0 sobre India. La inclusión de jóvenes con ganas de demostrar su valía, como Allan, busca mantener esa dinámica ganadora.

La mirada puesta en la gira asiática

Brasil cerrará su calendario de 2026 con dos partidos en Asia, concretamente en el Estadio Nacional de Singapur. La primera prueba será ante Japón el 14 de noviembre, seguida de un encuentro contra Singapur tres días después, el 17 de noviembre. Estos partidos ofrecen a Allan la oportunidad perfecta para debutar con la selección absoluta y demostrar que tiene sitio en la élite del fútbol internacional.