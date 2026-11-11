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El delantero del Bournemouth Eli Junior Kroupi ha recibido su primera convocatoria con la selección absoluta de Francia por parte del seleccionador Zinedine Zidane tras la lesión de Marcus Thuram. El atacante de 20 años tiene ahora una oportunidad de oro para debutar con la selección en los próximos partidos ante Italia y Turquía.

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Zidane recurre a un joven atacante del Bournemouth

Kroupi ha recibido su primera convocatoria con la selección absoluta de Francia. El seleccionador Zidane ha elegido al jugador de 20 años como sustituto directo de Thuram, que se vio obligado a abandonar la convocatoria debido a un problema físico.

Kroupi solo ha disputado tres partidos de la Premier League con el Bournemouth en lo que va de temporada. Su inesperado salto a la selección absoluta supone un hito importante en la carrera del joven atacante. El delantero ya había destacado en las categorías inferiores de Francia antes de fichar de forma definitiva por un club inglés. Ahora afronta un gran salto al máximo nivel bajo la dirección de Zidane.

Un momento de ensueño para la familia

La convocatoria sorprendió enormemente a la familia Kroupi, sobre todo por los recientes problemas físicos del jugador. Su padre, Eli Kroupi, exinternacional con Costa de Marfil y antiguo delantero del Lorient, admitió que no esperaban recibir una llamada de Zidane.

«No lo esperábamos necesariamente porque acaba de recuperarse de una lesión», declaró el padre de Kroupi a Ouest-France. «Es un sueño. Por todo lo que ha hecho desde las categorías inferiores, y también la temporada pasada, es una recompensa. ¿Se lo merece? No me corresponde a mí decirlo. Pero es positivo que el seleccionador lo haya convocado».

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Dispuesto a demostrar su verdadera valía

Kroupi dejó el Lorient para fichar por el Bournemouth hace dos temporadas e inició un difícil camino para hacerse un hueco en la exigente Premier League. El atacante está ahora decidido a aprovechar esta oportunidad inesperada para impresionar a Zidane durante el parón internacional.

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Su padre confía en que el jugador de 20 años tiene la mentalidad necesaria para soportar la intensa presión de una concentración con la selección absoluta de Francia. Está convencido de que el delantero demostrará su valía sobre el terreno de juego.

«En esta primera concentración, solo Junior sabe de lo que es capaz», añadió su padre. «La respuesta estará en el campo, pero él sabe adónde quiere llegar».

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Italia y Turquía esperan al delantero

Kroupi se incorporará ahora a la concentración con sus compañeros de selección mientras Francia se prepara para dos partidos cruciales. El delantero tendrá muchas ganas de llamar la atención de Zidane en los entrenamientos y conseguir su primera internacionalidad absoluta.

Francia tiene previsto enfrentarse a Italia el 12 de noviembre, un partido que podría suponer un estreno de máxima exigencia para la joven promesa del Bournemouth. Si no juega contra los italianos, podría tener una segunda oportunidad solo tres días después.

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El equipo de Zidane se medirá después a Turquía el 15 de noviembre para cerrar este parón internacional. Kroupi espera regresar a la costa sur de Inglaterra convertido en internacional absoluto.