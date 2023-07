"Es un perdedor": Arturo Vidal disparó contra Jorge Sampaoli tras su debut con Athletico Paranaense

El volante chileno apuntó contra el técnico del Flamengo luego de sumar sus primeros minutos con la camiseta del Furacão.

Luego de ingresar en el minuto 62′ del duelo en que el Athletico Paranaense doblegó sin problemas a Bahía por la fecha 15 del Brasileirao, Arturo Vidal se descargó contra Jorge Sampaoli tras ser consultado sobre sus primeras impresiones defendiendo la camiseta del Furacão después de su salida del Flamengo.

“Me siento muy feliz de jugar, siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores", señaló a las cámaras de TNT Sports. Respecto a su paso por el Mengão detalló que "eso ya quedó atrás, ahora estoy contento. Espero jugar desde el inicio en los partidos que vienen y demostrar lo que he hecho en toda mi carrera, que es ser un ganador".

Consignar que el chileno hizo su debut en el conjunto que entrena Wesley Oliveira de Carvalho reemplazando a Vitor Bueno cuando el marcador ya era favorable para el dueño de casa tras las anotaciones de Vitor Roque a los 24′ y de Erick a los 35′. En los 28 minutos disputados, el ex Inter de Milán realizó 38 toques de balón, con un 96 por ciento de pases acertados.

En GOAL te mostramos los números de Arturo Vidal frente al Bahía:

¿Por dónde se movió el ex Flamengo?

Los balones que tocó el volante:

El internacional con La Roja, en números: