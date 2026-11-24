Compartir Sigue a GOAL en Google

Sergino Dest asegura que medirse al Real Madrid en un Bernabéu renovado es una ocasión especial mientras el PSV se prepara para una dura prueba en la Champions League. El defensa también elogió a Jose Mourinho y admitió que el PSV debe darlo todo ante rivales de primer nivel.

Anuncios

Dest espera con ilusión su regreso al Bernabéu

El defensa del PSV Eindhoven Sergino Dest habló en la sala de prensa del Santiago Bernabéu antes del partido de su equipo contra el Real Madrid en la Champions League. Aunque reconoció el prestigio del Real Madrid, subrayó que el PSV se centrará en sus propios objetivos sobre el césped.

«Por supuesto, el Real Madrid es un club excelente, pero no sabemos de antemano qué va a pasar. El año pasado jugamos muy bien contra el Liverpool y el Nápoles. Veremos qué pasa mañana. Tenemos que centrarnos en nuestros objetivos. Podemos ponerle las cosas difíciles al Real Madrid, pero ya sabéis quién es el rival», dijo Dest.

Impresionado por el Bernabéu renovado

Dest destacó cuánto ha cambiado el estadio desde sus anteriores visitas y señaló la magnitud de las reformas en la sala de prensa y la zona de vestuarios. Para él, el escenario da aún más importancia a una gran noche europea.

El Bernabéu «ha sido reformado y es algo muy especial. Es uno de los estadios de fútbol más bonitos del mundo y, por supuesto, tenemos que enfrentarnos a uno de los mejores clubes del mundo. Es un partido muy especial y todos los jugadores quieren jugar aquí».

Anuncios Anuncios

Motivación y antecedentes en el Clásico

Dest conoce bien los partidos de máxima presión en España: perdió los tres Clásicos que disputó durante su etapa en el Barcelona. Ahora, en el PSV, destacó la motivación de la plantilla ante un club con calidad en todas las posiciones.

Related Topics

Nueva Alternativa Fox One ✅ Emite el otro 50% de los encuentros de la Champions League ✅ Heredó estos derechos europeos tras la compra de Caliente TV ✅ Complementa su oferta con toda la UEFA Europa y Conference League Precio inicial $140 Obtén Fox One

«Todos estamos motivados. Los partidos contra el Real Madrid siempre son difíciles. Tengo experiencia en eso. Si juegas contra un club como este, tienes que darlo todo. Tienen mucha calidad en todas las posiciones, así que será difícil. Estamos muy motivados y vamos a intentar ganar todos los partidos que tenemos por delante», dijo Dest.

Los próximos retos en Europa y en casa

El PSV se enfrenta a un Real Madrid que ha ganado todos sus partidos en casa esta temporada y busca asegurarse una de las primeras plazas sin tener que disputar la ronda de play-off de la Champions League.

Anuncios

Tras el viaje a Madrid, el PSV seguirá luchando por mantenerse en lo alto de la Eredivisie mientras continúa su campaña europea.