«Ahora ya se encuentra muy bien, dadas las circunstancias. Hoy ha recibido el alta hospitalaria y esa es la mejor noticia para todos nosotros», dijo Eberl en la ARD antes del partido de la Copa de Alemania entre el FC Bayern y el 1. FC Magdeburg.

Eberl también reveló qué había afectado tanto al belga durante la última semana y había provocado su desvanecimiento, que requirió la intervención de un helicóptero de rescate. «Han descubierto de qué se trata. Es una irritación de las meninges lo que provocó el incidente del viernes pasado», dijo Eberl.

Kompany ya llevaba un tiempo afectado por un virus y apenas pudo dirigir al equipo desde la banda en el gran partido contra el RB Leipzig. Volvió al banquillo contra el Arsenal, aunque seguía con problemas de salud, después de haber tenido que cancelar todos sus compromisos, como ruedas de prensa y sesiones de entrenamiento.

El viernes pasado se desvaneció junto al campo donde se entrenaba el segundo equipo y tuvo que ser trasladado al hospital en un helicóptero de rescate. Además, al caer se habría dislocado el hombro. Eberl habló después de una ausencia de varias semanas del entrenador del Bayern, a quien el club daría todo el tiempo que necesitara para recuperarse por completo.

¿Cuándo volverá Kompany al FC Bayern?

Sin embargo, Eberl no quiso confirmar directamente el miércoles por la noche si las buenas noticias habían cambiado los plazos previstos para el regreso de Kompany. «Ahora puede hacer la rehabilitación en casa. En su caso, eso significa reposo y medicación. Y estoy muy, muy seguro de que pronto volverá a estar al cien por cien junto al terreno de juego. Cuando los médicos digan que puede volver, él también dirá que puede volver. Tiene todo el tiempo que necesite. Desde el principio hemos hablado de semanas».

A raíz de la enfermedad de Kompany, se había hablado de su incansable ritmo de trabajo y de las pocas horas que duerme. Esto desató un debate sobre el día a día de los entrenadores en el fútbol profesional, marcado por muchas privaciones, críticas y una enorme presión, factores que, según las voces críticas, acaban provocando enfermedades.

Sin embargo, no hay relación entre el exceso de trabajo, la presión y el desvanecimiento y la enfermedad de Kompany. Al menos eso dejó muy claro Eberl. «En nuestro trabajo hay presión y exigencia. Pero hay que tener cuidado al hablar de la enfermedad de Vinnie», dijo Eberl. «Es una enfermedad que cualquiera de nosotros puede contraer. No se la deseo a nadie, pero no tiene nada que ver con la presión que soportamos en la Bundesliga. Es una enfermedad y hay que distinguir claramente una cosa de la otra. El virus que contrajo antes tampoco fue un desencadenante. Los médicos me han dicho que eso está descartado».





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Eberl habla de un «momento difícil»: ¿qué ha pasado en el FC Bayern?

Además de la grave enfermedad de Kompany, Eberl y el Bayern ya han tenido que afrontar varios asuntos difíciles a lo largo de la temporada. En verano, los desmayos de Jamal Musiala y su epilepsia causaron conmoción en todo el mundo. Además de la enfermedad de Kompany, al club le afectó recientemente la repentina muerte del padre de Joshua Kimmich justo antes del partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal. Desde entonces, el organizador del centro del campo no está disponible.

«No ha habido muchos clubes que hayan tenido que afrontar situaciones como estas. No estamos hablando de cosas sin importancia», dijo Eberl. «Son asuntos que van mucho más allá del fútbol y nos muestran que el fútbol ocupa un lugar secundario. Estamos pasando por un momento difícil, pero se nota que este club permanece unido».

Por eso, Eberl tampoco aclaró si Kimmich volverá el próximo sábado para el gran partido contra el BVB. «Si Jo siente que quiere volver a despejarse, si es que se puede hablar de eso, será bienvenido en cualquier momento. Espero que eso ocurra pronto».

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