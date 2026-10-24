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El exentrenador de las categorías inferiores del Barcelona Pau Moral cree que el defensa revelación Xavi Espart tiene la inteligencia táctica necesaria para neutralizar al extremo del Real Madrid Yan Diomande en el partido de LaLiga del domingo. El joven polivalente llega en un gran momento de forma al primer Clásico de la temporada tras marcar su primer gol en la Champions League contra el PSG a mediados de semana.

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Su mentor en la cantera confía en el polivalente defensa

Moral cree que su antiguo pupilo de la cantera puede destacar frente al joven atacante del Real Madrid en el Spotify Camp Nou el domingo 25 de octubre. Tras rendir bien tanto de lateral izquierdo como de lateral derecho esta temporada, se espera que Espart conserve la titularidad en la banda derecha, mientras Joao Cancelo ocupa el lado opuesto. Sin embargo, su antiguo mentor advirtió a los aficionados de que no deben esperar que el jugador, aún en formación, sea perfecto.

Las lesiones obligan a reorganizar la defensa

El equipo de Hansi Flick, vigente campeón, recurre al joven porque Jules Kounde es seria duda por un esguince de tobillo. Además, Eric Garcia, Andreas Christensen, Roony Bardghji y Dani Olmo, descartado durante un mes tras sufrir una lesión en el aductor en París, están de baja.

El técnico rival, Jose Mourinho, tampoco podrá contar con Vinicius Junior, su figura sancionada, ni con los lesionados Rodrygo y Raul Asencio. Por ello, Diomande debería ser titular en la banda, mientras Federico Valverde cubrirá el puesto de lateral derecho y Bernardo Silva pasará a jugar por dentro.

En declaraciones a Cadena SER antes del partido, Moral expresó su confianza en que Espart esté a la altura del desafío: «No creo que tenga problemas para defender a Diomande; es un jugador muy inteligente. También tenemos que estar preparados para que algún día cometa errores. No es normal que estos chicos de La Masia no cometan nunca ni un solo error».

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El trabajo incansable impulsa su llegada al primer equipo

Al recordar el ascenso del joven por las categorías inferiores junto a Pau Cubarsi, también formado en la cantera, Moral añadió: «Es un chico que ha tenido que trabajar muchísimo; era un tapado. No era como Gavi o Lamine Yamal, que prácticamente eran estrellas desde pequeños, pero se lo ha trabajado muchísimo.

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«A mí, personalmente, me influyó como entrenador. A veces hemos tenido jugadores muy buenos, pero sin llegar a conectar con ellos. En cambio, con jugadores como Cubarsi o Espart, te sientes muy orgulloso. El objetivo de todos en La Masia es precisamente que los jóvenes lleguen al primer equipo.

«Siempre ha defendido bien. Aunque era bajito cuando estaba en La Masia, ya lo hacía muy bien. Ahora juega exactamente igual que hace seis o siete años, pero contra jugadores de mayor nivel.

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«Estoy convencido. Espart tiene unas estadísticas excelentes y, aunque juega muy bien de lateral, donde realmente se siente más cómodo es en el centro del campo».

La lucha por el título, pendiente del domingo

El Barcelona recibe a su gran rival en Cataluña como líder de la clasificación, tras ganar sus nueve primeros partidos de liga de la temporada 2026-27. Una victoria el domingo dejaría al equipo de Flick nueve puntos por delante del Real Madrid, tercero y actualmente a seis puntos del líder en la segunda etapa de Mourinho al frente del equipo. Por el contrario, un triunfo a domicilio de los visitantes, mermados por las bajas, dejaría muy abierta la lucha por el título desde el inicio.