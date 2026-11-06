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Miroslav Klose considera acertado el regreso de Niclas Füllkrug a la selección alemana de fútbol.

«Yo mismo jugué hasta los 38 años y fui campeón del mundo con 36», dijo el entrenador del 1. FC Núremberg, de segunda división, en una entrevista con RTL/Sky Sport. «Así que creo que soy el ejemplo perfecto».

Füllkrug, de 33 años, había sido convocado por el seleccionador alemán Jürgen Klopp para los partidos de la Liga de Naciones en Serbia el 13 de noviembre y, tres días después, contra Países Bajos.

Füllkrug disputó su último partido internacional hasta la fecha en junio de 2025, pero desde su regreso al Werder Bremen en verano el delantero ha recuperado su mejor nivel y actualmente encabeza la tabla de goleadores de la Bundesliga con nueve tantos. «Niclas aporta muchas cualidades que nos vienen bien en el juego», dijo Klose, máximo goleador histórico de la selección con 71 tantos.

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«Marca goles, se hace notar en el campo y predica con su rendimiento», añadió el técnico de 48 años. «Son cosas que me hacen decir: es un jugador de selección».