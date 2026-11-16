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Tras la exhibición ante la Oranje, Klopp dedicó elogios sin precedentes a su equipo.

Jürgen Klopp no dejó de elogiar a su equipo tras el emocionante 5-0 (1-0) en el partido decisivo del grupo de la Liga de Naciones ante su archirrival, Países Bajos .

«El partido fue extraordinario y también extraordinariamente difícil. Marcamos goles increíbles, fue una locura», dijo el seleccionador tras la goleada en la ARD: «Un gran partido de fútbol, una experiencia magnífica. No me habría atrevido a desear algo así».

Su equipo había hecho «cosas increíbles», elogió el nuevo responsable, que volverá a ver los «golazos» una y otra vez «esta noche y durante las próximas semanas y meses». «Es un grupo muy especial ahora mismo», dijo Klopp sobre sus convocados, de los que ya se había «enamorado perdidamente» a principios de otoño.

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«Todo el mundo se va a casa con una sonrisa y, al menos durante tres o cuatro meses, no cuestionará a la selección, sino que pensará: esto puede salir bien», añadió Klopp. Tiene en su equipo a «futbolistas maravillosos, personas con un carácter extraordinario»: «Los chicos todavía se sorprenden a sí mismos».

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Derry Scherhant y Brajan Gruda reciben elogios especiales

Derry Scherhant, autor de un gol de ensueño, y Brajan Gruda, descubierto en Serbia recibieron una mención especial de Klopp. «¡Los dos saben jugar, madre mía! Pero el trabajo que hicieron fue brutal. Eso es lo que al final define a un equipo, porque otros también saben jugar. ¡Lo que aportas en esfuerzo y pasión es lo que importa!».

Pero Klopp advirtió: el tetracampeón del mundo tampoco ha «resuelto todos los problemas» con su clasificación para los cuartos de final de la Liga de Naciones, «eso es una tontería, por supuesto. Pero hemos dado una muestra de lo que podemos hacer. Nos hemos puesto el listón alto y tenemos que superarlo una y otra vez».

Getty Images

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Bastian Schweinsteiger elogia a Florian Wirtz

Florian Wirtz, autor de dos goles, lo reafirmó: «Queremos mejorar aún más», dijo. «Ya hemos dado buenos pasos y lo estamos disfrutando mucho».

También quienes lo vieron. «Habrá un enorme entusiasmo en nuestro país. Estábamos esperando ganar un partido así por 5-0», dijo entusiasmado el analista de la ARD Bastian Schweinsteiger, que elogió sobre todo a Wirtz, además de a Scherhant.

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«Es un sueño tener a un jugador así en el equipo». Wirtz, Scherhant o Gruda son «jugadores que marcan la diferencia». Contar con este último es «de clase mundial», opinó Schweinsteiger.