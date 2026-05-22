Mike Verweij se sorprende de que Gjivai Zechiël juegue cedido esta temporada en el FC Utrecht, finalista de los play-offs europeos. El experto en el Ajax cree que el centrocampista tiene nivel para ser titular en el Feyenoord.

En el pódcast Kick-Off de De Telegraaf le preguntan por el futuro del mediocampista cedido por el Feyenoord: «¿Lo ves fichando por el Feyenoord? ¿Crees que es el paso adecuado en su carrera? FC Twente y NEC también están interesados».

«¿No tiene contrato con el Feyenoord?», pregunta Verweij, recordando que su vínculo llega hasta 2028. «Si el Feyenoord dice: “Vienes a jugar aquí”, no hay más que hablar».

Verweij añade: «Ya me pareció muy extraño que el Feyenoord le dejara ir al FC Utrecht esta temporada. Podría entrar sin problemas en el once titular del Feyenoord. Creo que es un futbolista realmente bueno».

Zechiël, de 21 años y una de las figuras del Utrecht, se medirá el domingo al Ajax en la final de los play-offs. Se espera que el centrocampista de Róterdam regrese pronto al Feyenoord.

De todos modos, Zechiël tendrá una oportunidad justa con Robin van Persie la próxima temporada. «Fue una conversación telefónica y ni siquiera se lo dijo en persona», se escuchó el viernes con cierto tono cínico en Kick-Off.