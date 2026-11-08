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Xabi Alonso ha asumido toda la responsabilidad por la ajustada derrota del Chelsea por 1-0 en el campo del Sunderland y ha preferido centrarse en la falta de acierto de su equipo de cara a portería antes que en el arbitraje. Pese a varias decisiones polémicas del VAR en el Stadium of Light, el entrenador del Chelsea insistió en que los errores defensivos fueron la principal razón por la que su equipo no logró un resultado positivo.

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Alonso asume la responsabilidad por el tropiezo en el Stadium of Light

Alonso insistió en que los fallos del Chelsea fueron propios y no se debieron a factores externos tras la frustrante derrota por 1-0 ante el Sunderland en el Stadium of Light. Pese a que el partido estuvo marcado por dos acciones polémicas en las áreas, el español se centró en la incapacidad de su equipo para superar la estructura defensiva del Sunderland. El momento decisivo llegó cuando Enzo Le Fee transformó un penalti después de que se considerase que Levi Colwill había cometido falta sobre Brian Brobbey, apenas unos instantes después de que se le negara un penalti a Cole Palmer en el área contraria. Tras el partido, Alonso dejó claro que no se escudaría en las decisiones arbitrales.

Al reflexionar sobre el penalti señalado en contra de su equipo, Alonso reconoció que debían mejorar en defensa. «En la otra jugada, creo que es una acción en la que él puede defender mejor. Es un error nuestro. Estaba intentando encontrar soluciones. Nos faltó un poco de velocidad en la circulación del balón y un poco de paciencia ante un bloque bajo. No creamos suficientes ocasiones, no tuvimos la paciencia ni la creatividad necesarias para generarlas. Por eso no estuvimos cerca de marcar», declaró a Sky Sport.

Las polémicas decisiones del VAR abren el debate

El partido estuvo muy condicionado por dos acciones de la primera parte que indignaron a la afición del Chelsea. Primero, Luke O’Nien derribó a Cole Palmer, pero Nick Hopton, encargado del VAR, determinó que el contacto con Palmer se había producido fuera del área, por lo que el juego continuó. Poco después, la atención se trasladó al área contraria, donde Colwill y Brobbey protagonizaron un duelo físico.

Alonso admitió que no había revisado detenidamente la acción de su principal creador de juego antes de hablar con los medios. «No he visto las acciones de Cole, pero es posible que se pudiera haber señalado», apuntó sobre el penalti reclamado que no se concedió. El entrenador también se mostró realista sobre el desafío físico que planteó el equipo local: «Estábamos preparados para eso. Sabíamos que venir aquí y ganar nos exigiría mucho. No estuvimos tan lejos, pero todo se decidió por detalles y por cosas que podemos hacer mejor. Podríamos haberlo hecho aún mejor. No hicimos lo suficiente para marcar el que habría sido el gol del empate».

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La atención se centra en mejorar durante el parón internacional

La derrota se vio agravada por una lista de bajas por lesión cada vez más larga, con Josh Acheampong y Emiliano Martinez ausentes para el desplazamiento al norte. Alonso reconoció que estas ausencias limitaron sus opciones tácticas, pero se negó a utilizarlas como justificación del resultado. El Chelsea tuvo que reorganizarse en el descanso: Estevao sustituyó a Levi Colwill y Moises Caicedo retrasó su posición para ocupar un puesto improvisado en defensa. Pese al cambio táctico, al Chelsea le faltó pegada en el último tercio y no logró poner a prueba a Robin Roefs con regularidad durante la segunda mitad.

De cara al futuro, el técnico del Chelsea subrayó la necesidad de tener paciencia mientras su plantilla sigue evolucionando bajo su dirección. «Es la Premier League. Para ser constantes en esta fase, todavía estamos en proceso de desarrollo y mejora. Hoy las sensaciones no son las mejores, pero tenemos tiempo para volver, reflexionar y regresar en noviembre y diciembre para seguir progresando», explicó Alonso.