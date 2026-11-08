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Sunderland v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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«Es un error nuestro»: Xabi Alonso se niega a culpar al árbitro tras la polémica decisión del VAR sobre un penalti en la derrota del Chelsea ante el Sunderland

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Xabi Alonso ha asumido toda la responsabilidad por la ajustada derrota del Chelsea por 1-0 en el campo del Sunderland y ha preferido centrarse en la falta de acierto de su equipo de cara a portería antes que en el arbitraje. Pese a varias decisiones polémicas del VAR en el Stadium of Light, el entrenador del Chelsea insistió en que los errores defensivos fueron la principal razón por la que su equipo no logró un resultado positivo.

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Alonso asume la responsabilidad por el tropiezo en el Stadium of Light

Alonso insistió en que los fallos del Chelsea fueron propios y no se debieron a factores externos tras la frustrante derrota por 1-0 ante el Sunderland en el Stadium of Light. Pese a que el partido estuvo marcado por dos acciones polémicas en las áreas, el español se centró en la incapacidad de su equipo para superar la estructura defensiva del Sunderland. El momento decisivo llegó cuando Enzo Le Fee transformó un penalti después de que se considerase que Levi Colwill había cometido falta sobre Brian Brobbey, apenas unos instantes después de que se le negara un penalti a Cole Palmer en el área contraria. Tras el partido, Alonso dejó claro que no se escudaría en las decisiones arbitrales.

Al reflexionar sobre el penalti señalado en contra de su equipo, Alonso reconoció que debían mejorar en defensa. «En la otra jugada, creo que es una acción en la que él puede defender mejor. Es un error nuestro. Estaba intentando encontrar soluciones. Nos faltó un poco de velocidad en la circulación del balón y un poco de paciencia ante un bloque bajo. No creamos suficientes ocasiones, no tuvimos la paciencia ni la creatividad necesarias para generarlas. Por eso no estuvimos cerca de marcar», declaró a Sky Sport.

Las polémicas decisiones del VAR abren el debate

El partido estuvo muy condicionado por dos acciones de la primera parte que indignaron a la afición del Chelsea. Primero, Luke O’Nien derribó a Cole Palmer, pero Nick Hopton, encargado del VAR, determinó que el contacto con Palmer se había producido fuera del área, por lo que el juego continuó. Poco después, la atención se trasladó al área contraria, donde Colwill y Brobbey protagonizaron un duelo físico.

Alonso admitió que no había revisado detenidamente la acción de su principal creador de juego antes de hablar con los medios. «No he visto las acciones de Cole, pero es posible que se pudiera haber señalado», apuntó sobre el penalti reclamado que no se concedió. El entrenador también se mostró realista sobre el desafío físico que planteó el equipo local: «Estábamos preparados para eso. Sabíamos que venir aquí y ganar nos exigiría mucho. No estuvimos tan lejos, pero todo se decidió por detalles y por cosas que podemos hacer mejor. Podríamos haberlo hecho aún mejor. No hicimos lo suficiente para marcar el que habría sido el gol del empate».

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La atención se centra en mejorar durante el parón internacional

La derrota se vio agravada por una lista de bajas por lesión cada vez más larga, con Josh Acheampong y Emiliano Martinez ausentes para el desplazamiento al norte. Alonso reconoció que estas ausencias limitaron sus opciones tácticas, pero se negó a utilizarlas como justificación del resultado. El Chelsea tuvo que reorganizarse en el descanso: Estevao sustituyó a Levi Colwill y Moises Caicedo retrasó su posición para ocupar un puesto improvisado en defensa. Pese al cambio táctico, al Chelsea le faltó pegada en el último tercio y no logró poner a prueba a Robin Roefs con regularidad durante la segunda mitad.

De cara al futuro, el técnico del Chelsea subrayó la necesidad de tener paciencia mientras su plantilla sigue evolucionando bajo su dirección. «Es la Premier League. Para ser constantes en esta fase, todavía estamos en proceso de desarrollo y mejora. Hoy las sensaciones no son las mejores, pero tenemos tiempo para volver, reflexionar y regresar en noviembre y diciembre para seguir progresando», explicó Alonso.

Escrito porMohamed Saeed

Corresponsal de fútbol para la región MENA y Europa

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”

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