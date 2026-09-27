«Es un auténtico jugador de Xavi, va a jugar mucho con la selección neerlandesa»

Joey Veerman regresó a la selección neerlandesa tras una larga ausencia. Con Ronald Koeman no volvió a contar con una convocatoria durante dos años, pero el seleccionador Xavi Hernández recurre de inmediato al centrocampista. Ante Serbia (victoria por 1-2), el jugador de Volendam firmó un excelente partido, como también vio Rafael van der Vaart.

En la Eurocopa 2024, Veerman disputó un partido dramático contra Austria (derrota por 2-3) y fue sustituido después de poco más de media hora. A continuación, no volvió a contar con una invitación para la selección neerlandesa durante dos años.

“En los pases es, con diferencia, el mejor de todos. Lo único es que el ritmo al que va todo suele parecer algo más lento, pero ahora está demostrando en el Borussia Dortmund que necesitaba ese paso para volver a dar otro en su desarrollo”, valoró Van der Vaart en la NOS.

El exfutbolista vio que Veerman se beneficia del nivel de la Bundesliga y de sus compañeros en el Dortmund. “Cada balón va a la medida y con la velocidad adecuada. Todo el mundo puede girarse si Veerman les da los balones.”

“De verdad me parece un jugador de Xavi. Va a ser titular muy a menudo”, pronosticó Van der Vaart sobre el papel de Veerman en la selección neerlandesa. También Theo Janssen deshizo elogios hacia el centrocampista de 27 años.

“La manera de jugar que quiere Xavi, con esos pases diagonales, Veerman la domina muy bien. Puede meter un balón fantástico entre líneas y además va muy fuerte. Entonces tienes justo ese metro de margen para girarte y acelerar. Entiendo que Xavi lo considere importante”, opinó Janssen.

“Por cierto, Sergio Busquets tampoco era demasiado rápido”, comparó el de Arnhem a Veerman con el excentrocampista español. “Pero él también se la daba siempre al color adecuado”, concluyó.