El Barcelona sigue intentando ganar el título de la Champions League, desde que lo conquistó en 2015, y para que eso ocurra el Barça necesita una sola cosa, según declaró una de las antiguas estrellas del equipo.

El Barcelona visita esta noche al Paris Saint-Germain, en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League.

La exestrella del Barcelona Pedro Rodríguez, que se retiró recientemente, declaró: "Espero que tengan la suerte necesaria y que puedan ganar esta temporada".

Y añadió, según el sitio web " tribuna": "El Barça necesita algo de suerte para ganar la Champions League".

La última vez que el Barcelona ganó la Champions League fue en 2015, es decir, hace 11 años, y Pedro formaba parte del once titular.



Pedro concluyó: "Lo tuvo todo (el título): jugar mi primera final europea como titular, abrir el marcador, el partido que disputamos contra un gran rival (la Juventus) y competir en un estadio magnífico... Fue todo increíble".