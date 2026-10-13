«Se enamoró de Kaka, Inzaghi y Pato, y fue imposible hacerle cambiar de opinión», declaró Emanuele Tresoldi al diario deportivo italiano Gazzetta dello Sport. Actualmente, el internacional alemán sub-21 juega en el Club Brujas, que el martes visita al Inter en la segunda jornada de la fase liga de la Champions League. Su padre, Emanuele, disputó como lateral izquierdo, entre otros encuentros, 18 partidos de la Serie A con el Atalanta antes de que la familia se trasladara a Hannover.









El amor por los rossoneri también impediría un fichaje de su hijo por el Inter, afirmó Tresoldi padre. «No estoy seguro de que lo aceptara. Sus sentimientos como aficionado podrían imponerse», aclaró, antes de insistir: «Su sueño es vestir la camiseta del AC Milan».

Con sus actuaciones en el destacado club belga, Tresoldi ha despertado el interés de los grandes clubes europeos. Entre los equipos de la Bundesliga interesados en él estarían el Borussia Dortmund y el RB Leipzig, aunque el FC Barcelona, el Tottenham, el Manchester United y la Roma también han sido señalados como posibles pretendientes del delantero.

¿Cuánto tiempo más seguirá Nicolo Tresoldi en el Club Brujas?

El contrato de Tresoldi en Brujas se extiende hasta 2029. El jugador de 22 años llegó a Bélgica en el verano de 2025 procedente del Hannover 96 por siete millones de euros y allí elevó su valor de mercado hasta los 35 millones de euros. Según se afirma, el Brujas ya pide 50 millones de euros por su traspaso, una cantidad que hasta ahora ningún club ha querido pagar.

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Se espera con expectación la decisión de Tresoldi sobre si prefiere jugar con la selección alemana o con la Squadra Azzurra. No figuró en la última convocatoria de 44 jugadores de Jürgen Klopp, pero sí jugó con la selección alemana sub-21, con la que ya ha marcado 16 goles en 27 partidos internacionales. Quiere tomar una decisión sobre su futuro internacional después del Campeonato de Europa juvenil del próximo verano.