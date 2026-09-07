Bruno Guimaraes reveló algo con lo que el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, parece estar "muy obsesionado", y que se le hizo evidente "desde la primera conversación" entre ambos tras el fichaje del jugador procedente del Newcastle este verano en una operación valorada en 75 millones de libras esterlinas.

El jugador brasileño dijo, en declaraciones recogidas por el sitio web Metro del diario británico Daily Mail: "Desde la primera vez que hablé con Arteta, está muy obsesionado con mejorar al equipo cada temporada".

Y añadió Guimaraes: "Podemos ver que nuestro equipo juega muy bien. Es solo el comienzo, hay mucho por ofrecer, pero hasta ahora, felicidades a todos".

Guimaraes sufrió un inicio complicado en el Arsenal debido a una lesión, ya que hasta el momento solo ha disputado un partido en la Premier League, y presenció la victoria del equipo sobre el Chelsea por 2-1 desde el banquillo tras sufrir una lesión leve ante el Aston Villa.

A pesar de ello, elogió el nivel del equipo al afirmar: "Estoy muy contento de poder entrenar cinco o seis veces con el equipo. Es fantástico trabajar con un equipo fuerte e impresionante".

Y agregó: "Son fuertes físicamente, fuertes en defensa, fuertes en ataque. Parece que esta temporada juegan mejor que la temporada pasada. Creo que ese es el objetivo, mejorar cada año".

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