Una crisis estruendosa estalló en los pasillos del club turco Besiktas, después de que la entidad anunciara oficialmente la dimisión de su miembro de la junta directiva, Faysal Ahmet Çağlar, quien salió minutos después a desmentir por completo la noticia y a amenazar con recurrir a la justicia.

La empresa Besiktas de Inversiones Deportivas, Industria y Comercio emitió un comunicado oficial a través de la plataforma de divulgación pública (KAP), en el que se señalaba: "El señor Faysal Ahmet Çağlar, miembro de la junta directiva de nuestra empresa, ha dimitido de su cargo como miembro de la junta directiva con efecto a partir del 23 de julio de 2026".

Según informes turcos, esta dimisión llegó pocos días después de la amplia polémica que provocó Çağlar, tras copar los titulares de la prensa turca e internacional por una publicación suya a través de las cuentas del club relacionada con la estrella egipcia Mohamed Salah, algo que la directiva consideró un comportamiento poco profesional que provocó un aumento de las exigencias económicas del agente del jugador.

Sin embargo, la gran sorpresa estuvo en la respuesta del propio Çağlar, quien negó de forma categórica haber presentado su dimisión, asegurando que el comunicado emitido por el club no era cierto, y anunció que emprenderá todas las acciones legales necesarias para salvaguardar sus derechos.

La afición del equipo blanquinegro vive un estado de expectación y división, entre un comunicado oficial que confirma la salida del hombre fuerte de la junta directiva y un desmentido directo del interesado que convierte el caso en un conflicto público que podría terminar en los tribunales.