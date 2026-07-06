«Es ridículo»... Pánico en Argentina por la decisión arbitral en el partido contra Egipto

La designación del árbitro francés François Litxer para el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto, mañana martes, ha generado polémica en Argentina por temores sobre su imparcialidad, derivados de la rivalidad deportiva desde la final del Mundial 2022.

El canal argentino «TYC» recordó que, pese a no haber dirigido nunca a la Albiceleste, el 22 de marzo expulsó a Nicolás Tagliafico en la liga francesa, en la derrota del Lyon ante el Mónaco (1-2).

Ola de indignación

Las críticas se multiplicaron en redes: «Una decisión injusta. ¡Es ridículo!», «¿No podemos pedir a alguien más imparcial?».

Medios y aficionados argentinos cuestionan su imparcialidad por la rivalidad con Francia.

Es francés.

Aunque la prensa argentina elogió su rendimiento general, analizó sus últimos partidos y destacó la polémica expulsión de Tagliafico.

«La Nación» se sorprendió: «Es francés, uno de los mayores rivales de Argentina».

Clarín añadió: «Para Argentina este nombramiento garantiza experiencia pese a la juventud del árbitro y será una prueba importante que exigirá serenidad para gestionar el contacto físico y gran fortaleza mental ante la presión».

El “caso Prestiani” vuelve a la palestra.

El diario recordó que dirigió el encuentro de Champions entre Real Madrid y Benfica que originó el “caso Prestiani”.

La web «Olé» añadió que aquel arbitraje «sentó un precedente que aún rige el fútbol».

Sin objeciones oficiales

A pesar de la polémica, la Asociación Argentina de Fútbol no ha presentado protesta oficial por el nombramiento de Leitexer, aunque la designación genera dudas por las repetidas controversias arbitrales desde el inicio del torneo.

La campeona del mundo se medirá mañana a Egipto en octavos, tras superar a Cabo Verde, y ahora afronta la presión extra sobre la imparcialidad arbitral.