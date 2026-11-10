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El debut de Jobe Bellingham, jugador del BVB, en la selección inglesa difícilmente podría ser más extraordinario.

«Ser convocado con Inglaterra ya es un sueño en sí mismo. Tener la oportunidad de jugar con mi hermano en la selección inglesa es algo que cuesta mucho expresar con palabras», dijo el martes el jugador de 21 años del Borussia Dortmund.

La posibilidad de jugar en el futuro junto a su hermano mayor, Jude Bellingham, con los Three Lions es para la familia algo «muy especial. Es un enorme aliciente añadido a algo que ya es de por sí tan especial y tan extraordinario», dijo Jobe: «Creo que solo se puede describir con emociones».

¿Cómo se enteró Jobe Bellingham de su convocatoria?

Bellingham se enteró por sorpresa la semana pasada de su convocatoria por parte del seleccionador Thomas Tuchel. Tras el entrenamiento del BVB, apareció de repente un mensaje en su móvil: «Hola, Jobe, soy Thomas Tuchel». Cuando recibió la llamada posterior, estaba fuera de sí de alegría y «muy nervioso». «Fue bastante surrealista», dijo Bellingham: «No podía dejar de sonreír».

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Si los hermanos llegan a jugar juntos en alguno de los dos últimos partidos de la fase de grupos de la Nations League, contra Croacia el jueves o el domingo en España, las emociones podrían desbordarse. «Estoy muy, muy orgulloso. Espero que veáis mucha emoción en la gente y, sin duda, en mi familia», dijo Bellingham.