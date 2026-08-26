El kicker informa de que esta semana, mediante una medida bastante inusual, se habría eliminado un obstáculo importante en el camino hacia el traspaso del guardameta al Main.

Según esta información, Atubolu habría ampliado su contrato con el SC, que expiraba en 2027. En principio, se trata de un paso sorprendente en el caso de un jugador que quiere cambiar de aires, aunque en este caso aumenta la probabilidad de una salida rumbo a Frankfurt en el periodo de fichajes aún en curso.

El trasfondo es que Frankfurt quiere fichar al exguardameta internacional sub-21 como nuevo número uno, pero en estos momentos no puede asumir económicamente una compra en firme. El modelo de una cesión de un año con obligación de compra u opción de compra no había sido posible hasta ahora, ya que el contrato de Atubolu expiraba tras la próxima temporada. Los jugadores con contrato a punto de expirar no pueden ser cedidos.

En consecuencia, esta variante ahora sí es posible y también probable. Según kicker, desde la noche del domingo hay contacto entre los responsables de ambos clubes con el objetivo de alcanzar un acuerdo rápido. Así, el deseo del SGE sería que Atubolu defendiera la portería ya este sábado en la primera jornada de la nueva temporada de la Bundesliga ante Union Berlin.

El futuro del jugador de 24 años es un gran tema desde hace semanas. Que le gustaría salir de Friburgo es algo que se sabe desde hace ya tiempo. Por eso, el finalista de la Europa League también incorporó con antelación a Mio Backhaus (22), procedente del Werder Bremen, como recambio por doce millones de euros. Sin embargo, Atubolu sigue sin tener nuevo club. El ansiado traspaso a la Premier League no se concretó, y tampoco se materializaron los rumores sobre una transferencia a grandes nombres como Juventus u Olympique Marseille.

¿Cuánto costaría a Eintracht Frankfurt el traspaso de Noah Atubolu?

Entre tanto, Atubolu se separó de su agencia de representación debido a la situación enquistada y ahora habría tomado la decisión de fichar por el Eintracht dentro de la Bundesliga.

La supuesta renovación también tiene, mientras tanto, ventajas para el Friburgo: con ello queda descartado el peligro de perder a su antiguo número uno gratis tras la próxima temporada en el peor de los casos. En un principio, los dirigentes del club esperaban obtener un traspaso de 20 millones de euros por Atubolu, pero ahora se habla de una exigencia de 15 millones de euros.

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Al margen del triunfo ante Fortuna Düsseldorf en la primera ronda de la DFB-Pokal el pasado fin de semana (5-1), el técnico del SCF, Julian Schuster (41), ya se pronunció sobre un posible desembarco de Atubolu en el Eintracht: "En principio, Frankfurt es un club muy, muy grande en Alemania. Por eso, puede ser una posibilidad que él se coloque allí bajo palos".

Además, subrayó que Atubolu, en caso de cambiar de club, llegaría en plena forma a su nuevo equipo y que el guardameta, que en los próximos años también podría ser una seria opción para la selección alemana, no ha sido apartado de los entrenamientos. "Estamos constantemente en contacto e integramos al jugador en nuestros entrenamientos en consecuencia. Es nuestra tarea y nuestra obligación cuando alguien tiene contrato. Y él lo tiene. Por eso intentamos exigirle y entrenarle para que, en líneas generales, esté a un nuevo nivel", dijo Schuster.



