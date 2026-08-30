Es muy probable que Ayase Ueda todavía salga del Feyenoord en los próximos días. Así lo informa el periodista que sigue la actualidad del club Martijn Krabbendam en nombre de Voetbal International.

El delantero japonés está en el punto de mira de un club que juega la Liga de Campeones, según se informa. No se menciona de qué club se trata.

Lo que sí se sabe es que el Fenerbahçe mostró interés anteriormente en Ueda durante este periodo de fichajes. Esta misma semana se clasificó para la fase principal de la Liga de Campeones. Ueda también fue relacionado con el Ipswich, pero, por tanto, presumiblemente no dará el paso.

Según Krabbendam, es muy probable que Ueda ya haya jugado su último partido con el Feyenoord. Fue este domingo, contra el ADO Den Haag. Ueda marcó entonces el gol que suponía el 2-1 en el empate 2-2.

Con Nacho Ferri, el Feyenoord ya incorporó a un nuevo delantero, pero tras sus primeras apariciones todavía está por ver si es el hombre ideal para suceder a Ueda. Además, Shaqueel van Persie es el único otro delantero centro, ya que Casper Tengstedt se marchará al Toulouse.

Por lo tanto, es probable que Dévy Rigaux vuelva a moverse en el mercado de fichajes. “Tendremos que esperar a ver qué pasa en los próximos días”, señaló este domingo el entrenador Giovanni van Bronckhorst ante las cámaras de ESPN.

“Está claro que Dévy está trabajando en ello y espero que todavía pase algo. Le corresponde al club ver si es viable financieramente fichar jugadores, eso no me corresponde a mí”, afirmó Van Bronckhorst.