«Es poco fiable. El PSV debe venderlo»

Aad de Mos emite este lunes en un vídeo del Eindhovens Dagblad un duro juicio sobre Ryan Flamingo. A juicio del observador del PSV, el polivalente defensa "no es lo suficientemente fiable" como para desempeñar un papel importante en el equipo de Peter Bosz.

"Se ve que Flamingo no es lo suficientemente estable. En este periodo no te lo puedes permitir", afirma De Mos, poco impresionado con Flamingo en las primeras semanas de la nueva temporada. "En la salida de balón no es gran cosa. Entonces, defensivamente tiene que ser de primer nivel para poder mantenerse".

El exentrenador, entre otros, del PSV vio a Flamingo especialmente dubitativo en la victoria por 1-2 a domicilio ante el Excelsior. "Y si precisamente ahí hay una carencia, como en el gol. Ahí Flamingo está mal posicionado y Widell puede cabecear con total libertad", señala De Mos en referencia al 1-1 del Excelsior poco después del descanso, después de que Flamingo hubiera perdido un duelo aéreo.

De Mos insta a la dirección técnica del PSV a llevar cuanto antes a Lutsharel Geertruida al Philips Stadion. "Está más hecho que Flamingo, creo. Y además es internacional. Vamos a esperar a ver si será una compra o una cesión".

Según se informa, Flamingo está en el punto de mira del Benfica, que parece tener que desembolsar al menos 20 millones de euros por el defensa del PSV. "Creo que lo mejor para él es hacer un traspaso", aconseja gratis De Mos al defensa de 23 años, con contrato hasta mediados de 2029 en Eindhoven.

Si Flamingo se queda simplemente en el PSV, según De Mos todavía puede seguir siendo valioso. "Por ejemplo, si en partidos europeos tienes que pasar a una defensa de cinco. O si quieres utilizarlo como seis. Ya lo hizo bien antes en el FC Utrecht".

De Mos cierra aun así el vídeo del diario regional con una nota crítica sobre Flamingo. "No es fiable", suena con dureza sobre el defensa que llegó en 2024 procedente del FC Utrecht por nueve millones de euros.