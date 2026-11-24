Compartir Sigue a GOAL en Google

La larga disputa por el título de la Copa África 2025 ha llegado a su fin tras la intervención del Tribunal Arbitral del Deporte. Senegal ha sido reconocido oficialmente de nuevo como campeón del torneo, lo que pone fin a casi un año de incertidumbre jurídica después de una polémica final contra Marruecos.

Anuncios

Termina la batalla legal por el título africano

En una decisión histórica dictada el 24 de noviembre de 2026, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) ha declarado oficialmente a Senegal legítimo campeón de la Copa Africana de Naciones de la CAF Marruecos 2025. El fallo deja sin efecto la anterior decisión del Comité de Apelación de la CAF, adoptada el 17 de marzo de 2026, que había despojado de forma polémica a Senegal de su título.

La disputa legal giraba en torno a lo ocurrido en la final disputada en Rabat. Senegal se había impuesto inicialmente por 1-0 sobre el terreno de juego, gracias a un gol decisivo de Pape Gueye en la prórroga, pero posteriores resoluciones administrativas adjudicaron el partido a Marruecos por incomparecencia.

El núcleo de la disputa fue la protesta de la selección senegalesa, que abandonó el campo durante la segunda parte del tiempo reglamentario después de que se señalara un penalti a favor de los anfitriones. Aunque el Comité de Apelación de la CAF había considerado que aquello constituía una retirada conforme al artículo 84 del reglamento, el TAS determinó que la decisión del árbitro de reanudar el partido una vez que regresaron los jugadores entraba dentro de su «competencia exclusiva». Al confirmar la decisión original del Comité Disciplinario de febrero de 2026, el tribunal ha establecido que prevalece el resultado obtenido sobre el terreno de juego.

La CAF ha reaccionado con rapidez al fallo. «Por tanto, el TAS ha declarado a Senegal campeón de la Copa Africana de Naciones TotalEnergies CAF Marruecos 2025. La CAF respeta el laudo del TAS y tomará todas las medidas necesarias para aplicarlo», afirmó la confederación en un comunicado de prensa.

Anuncios Anuncios

El caos en Rabat y el camino a Lausana

La polémica que dio lugar a esta batalla legal de diez meses comenzó en los últimos compases de una tensa final en el estadio Príncipe Moulay Abdellah. Con el marcador a cero, el árbitro Jean-Jacques Ndala señaló un penalti a favor de Marruecos tras una falta sobre Brahim Diaz, lo que desató la indignación del banquillo senegalés.

Related Topics

El seleccionador Pape Thiaw llevó a su equipo hacia los vestuarios en una protesta que duró aproximadamente 15 minutos. Sin embargo, después de que el veterano Sadio Mane interviniera para convencer a sus compañeros de que regresaran, el partido se reanudó. En un momento de máxima tensión, Diaz intentó lanzar el penalti a lo Panenka, pero Edouard Mendy lo detuvo sin problemas. Senegal acabaría marcando el gol decisivo durante los 30 minutos adicionales.

Pese a las celebraciones sobre el césped, lo ocurrido después quedó marcado por un proceso de apelación basado en cuestiones reglamentarias que, durante un breve periodo, hizo figurar a Marruecos como campeón en los registros oficiales. La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) se negó a dar el brazo a torcer y recurrió a un destacado equipo jurídico para llevar la batalla a Lausana.

Anuncios

La CAF confirma que aplicará el fallo

Getty Images

Durante una larga audiencia celebrada el 8 de octubre, el tribunal del TAS examinó las pruebas relativas a la actuación del árbitro y a la disposición de ambos equipos a terminar el encuentro. El fallo definitivo subraya que, dado que el partido concluyó bajo la dirección del árbitro, la derrota administrativa que se había adjudicado a Senegal en beneficio de Marruecos carecía de validez. Esta rectificación devuelve a Senegal su segundo título continental y consolida su condición de potencia dominante del fútbol africano a mediados de la década de 2020.

El organismo rector del fútbol africano se ha apresurado a cerrar este capítulo y ha aceptado la autoridad del tribunal en este asunto. El presidente de la CAF, el doctor Patrice Motsepe, mantiene actualmente conversaciones de alto nivel sobre el torneo «PAMOJA» de 2027, que organizarán conjuntamente Kenia, Tanzania y Uganda.