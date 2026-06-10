Es oficial: el United deja pasar el fichaje de 85 millones de euros sin coste alguno... y sigue la incertidumbre sobre la situación de Onana

El Manchester United ha anunciado hoy la lista de jugadores que dejan el club y la ha enviado a la Premier League.

El club confirmó que Jadon Sancho se irá como agente libre a finales de junio, cinco años después de su fichaje por 85 millones de euros (99,98 millones de dólares).

Llegó en 2021 junto a Varane y Cristiano Ronaldo.

Llegó procedente del Borussia Dortmund, donde había brillado en la Bundesliga desde los 17 años.

Sin embargo, en Old Trafford no cumplió las expectativas: marcó 12 goles y dio seis asistencias en 83 partidos.

Cedido al Dortmund en la segunda mitad de la 2023-2024, disputó la final de la Liga de Campeones que el equipo alemán perdió ante el Real Madrid.

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Después fue cedido al Chelsea (con el que ganó la Conference League) y al Aston Villa (campeón de la Europa League).

Este verano ha sido uno de los seis jugadores confirmados en salir del Manchester United, junto con Casemiro, Tyrell Malacia y los canteranos Sonny Al-Jafri, James Bailey y Malachi Sharpe.

Todo indica que volverá al Dortmund para relanzar su carrera, algo que el director deportivo, Lars Ricken, ya ha valorado.

Por otro lado, el club solo mencionó al portero camerunés André Onana en la lista de jugadores y afirmó: «Todos los jugadores incluidos en la lista de retenidos publicada por la Premier League siguen vinculados por contrato».

El United valorará ofertas por Onana, quien jugó cedido en el Trabzonspor turco, y que interesa a varios clubes, entre ellos el Inter de Milán.

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