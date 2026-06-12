Es oficial: el Real Madrid anuncia la salida de dos nuevos jugadores

El Real Madrid anunció este viernes la salida de las jugadoras Caroline Weir y Teresa Abilera al final de esta temporada, lo que cierra una etapa relevante en el equipo femenino.

El club confirmó, mediante un comunicado oficial, que la centrocampista escocesa Caroline Weir, máxima goleadora histórica del equipo con 63 goles, no seguirá tras cuatro años desde su llegada en 2022.

El club le agradeció su dedicación, rendimiento, compromiso y profesionalidad, y le deseó lo mejor en su futuro.

Wear deja el club con cifras récord: 125 partidos y 63 goles, además de liderar la lista de asistencias de la Liga.

En el mismo comunicado, el club anunció la salida de la centrocampista española Teresa Abilera tras seis temporadas.

El club confirmó en su web que Abilera no seguirá la próxima temporada y le agradeció haber representado sus valores durante seis cursos.

Teresa se marcha tras jugar 170 partidos y marcar 13 goles, además de ganar la Copa del Mundo 2023 y la Liga de Naciones 2024 con España.

El club afirmó: «El Real Madrid seguirá siendo siempre su hogar y le deseamos a ella y a su familia mucha suerte en esta nueva etapa».

Sus salidas suponen una gran pérdida para el club, que se despide de dos de sus mayores referentes recientes.