El Real Madrid anunció este viernes la salida de las jugadoras Caroline Weir y Teresa Abilera al final de esta temporada, lo que cierra una etapa clave en el equipo femenino.

Según un comunicado oficial, la centrocampista escocesa Caroline Weir, máxima goleadora del equipo con 63 tantos, deja el club tras cuatro temporadas.

El club le agradeció su dedicación, profesionalismo y los 63 goles marcados en 125 partidos, y le deseó éxito en su futuro.

Wear deja el club con cifras récord: 125 partidos y 63 goles, además de liderar la lista de asistencias de la Liga.

Además, se marcha la centrocampista española Teresa Abilera tras seis temporadas.

El club confirmó en su web que Abilera no seguirá la próxima temporada y le agradeció haber representado sus valores durante seis cursos.

Teresa se marcha tras jugar 170 partidos y marcar 13 goles, además de ganar la Copa del Mundo con España en 2023 y la Liga de Naciones en 2024.

El club afirmó: «El Real Madrid seguirá siendo siempre su hogar y le deseamos a ella y a su familia mucha suerte en esta nueva etapa».

Sus salidas suponen una gran pérdida para el club, que se despide de dos de sus mayores referentes recientes.