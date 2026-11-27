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El Arsenal y su entrenadora, Renee Slegers, han acordado poner fin a su etapa en el club apenas 18 meses después de que llevara al equipo a conquistar la Champions League femenina. Seis empates consecutivos en casa han dejado al Arsenal sexto en la Women's Super League (WSL), a 12 puntos del líder, el Chelsea. Clare Wheatley, directora de fútbol femenino del club, ha admitido que los resultados han estado por debajo de lo esperado.

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Slegers y su asistente dejan el Arsenal

Slegers se marcha junto al entrenador asistente Aaron D'Antino, que formaba parte del cuerpo técnico desde agosto de 2018. Melissa Clarke-Reed, también integrante del cuerpo técnico, se hará cargo del equipo por el momento, mientras el club ya busca a quien ocupe el puesto de forma permanente.

«Fue una decisión extremadamente difícil separarnos de Renee, que ha dirigido al equipo con dedicación y compromiso durante toda su etapa aquí», afirmó Wheatley en un comunicado del club. Y añadió: «Tras reflexionar detenidamente, está claro que los resultados han estado por debajo del nivel esperado y que es necesario un cambio».

Una racha histórica sin victorias

Esta temporada, el Arsenal encadenó cinco partidos de la WSL sin ganar por primera vez en su historia, según Sky Sports. Está a ocho puntos de la tercera plaza, la última que da acceso a la Champions League, y solo ha marcado 11 goles en 11 partidos de liga.

El equipo de Slegers fue despedido con pitos tras empatar sin goles ante el West Ham el domingo. «Quiero mucho al club. Este grupo de jugadoras me importa muchísimo. Estamos pasando por un momento muy, muy difícil y asumo mi responsabilidad, porque los resultados no han sido lo bastante buenos», declaró tras el partido.

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De entrenadora interina a campeona de Europa

Slegers, que había firmado un nuevo contrato hasta 2029 , asumió el cargo de forma interina en octubre de 2024 tras la dimisión de Jonas Eidevall. Después llevó al Arsenal a vencer por 1-0 al Barcelona en la final de la Champions League del 24 de mayo de 2025, antes de ganar la Copa de Campeones Femenina de la FIFA en febrero de 2026.

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«Renee es una persona maravillosa que ha contribuido significativamente al Arsenal y ha desempeñado un papel fundamental en algunos de los logros más históricos del club, incluidos nuestros títulos de la Champions League y la Copa de Campeones de la FIFA», afirmó el director ejecutivo Richard Garlick en el comunicado del club.

Clarke-Reed, ante el reto de reactivar al Arsenal

Clarke-Reed debe reactivar ahora una plantilla reforzada en verano con las llegadas de Georgia Stanway y Ona Batlle, pero que ha tenido dificultades para marcar durante toda la temporada.

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«Nuestra ambición es competir por los grandes títulos y ganarlos de forma constante. Nuestros resultados recientes nos han llevado a concluir que es necesario un cambio para tener las mejores opciones de alcanzar esos objetivos», añadió Garlick.