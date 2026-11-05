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Franco Mastantuono ha hablado de su etapa en la capital española y ha descrito su experiencia en el Real Madrid como extraordinaria. El mediapunta argentino, que actualmente continúa su desarrollo lejos del Santiago Bernabéu, también ha señalado a un futbolista concreto como su favorito de la plantilla actual.

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Admiración por Jude Bellingham y las estrellas del Madrid

La joven promesa argentina Mastantuono recuerda con cariño su etapa en el Real Madrid y expresa su profunda admiración por las actuales estrellas del club. El joven mediapunta llegó al Real Madrid procedente de River Plate en el verano de 2025 y disputó 35 partidos en todas las competiciones, en los que marcó tres goles y dio una asistencia. Actualmente cedido en la Fiorentina, Mastantuono habló con franqueza en el programa italiano My Skills, de DAZN, sobre lo mucho que valora el ambiente en la capital española y destacó lo acogedor que fue el vestuario que compartió.

«En el Real Madrid me han tratado increíblemente bien. Me refiero a la gente del club, a mis compañeros. Impresionante», explicó Mastantuono al hablar de su adaptación al fútbol europeo. Pese a la abundancia de talento a disposición de Jose Mourinho, hay un nombre que destaca por encima del resto para el adolescente. Aunque reconoció la calidad de varios compañeros, dejó claro que un centrocampista inglés en particular es su principal inspiración sobre el terreno de juego.

«Me encanta Bellingham, es el jugador del Madrid que más me gusta», afirmó el argentino con entusiasmo. También señaló que la plantilla rebosa talento de primer nivel en todas las posiciones. «Aunque están Vinicius, Mbappe, Valverde, Brahim, que es muy bueno. Ahora Diomande, Espi. Tienen un gran equipo».

Su experiencia con Messi y la selección

Mastantuono también habló de su experiencia con la selección argentina, con la que ha disputado siete partidos y marcado un gol. Esa trayectoria le permitió coincidir con el legendario Lionel Messi. Para cualquier joven argentino, compartir terreno de juego o convocatoria con el ganador de ocho Balones de Oro es un sueño hecho realidad. Mastantuono no fue una excepción y atesora cada momento, incluida una participación de 11 minutos en el último partido de Messi con la selección, contra Benín, antes de que el icono pusiera fin a su ilustre carrera con la Albiceleste.

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«Fue increíble. Estar en un papel o en algo relacionado con el fútbol junto a Messi es lo máximo para mí», recordó emocionado. El joven considera que haber coincidido con Messi es lo más importante que le ha ocurrido hasta ahora en su carrera profesional, dada la condición de icono deportivo del capitán. «Es lo máximo que le puede pasar a un jugador, porque Messi batió todos los récords», señaló, aunque admitió que el último partido de Messi con la Albiceleste fue un momento «muy triste» para todo el país.

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La adaptación al fútbol italiano con la Fiorentina

Mientras se adapta a la Serie A con la Fiorentina, Mastantuono se ha convertido en una pieza clave del equipo: esta temporada ha disputado 12 partidos en todas las competiciones y ha marcado cuatro goles.

Al comparar las exigencias tácticas de Italia con sus experiencias en España y Argentina, el centrocampista señaló diferencias importantes en el estilo de juego. «La Serie A es muy diferente de la liga española. Todos los equipos tienen mucha técnica y eso hace que sea una liga con más posesión», observó. También señaló que la máxima categoría italiana comparte algunas características físicas con el fútbol sudamericano, especialmente en la intensidad de las entradas y los duelos individuales por el balón.

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La Juventus, próximo desafío

La Fiorentina ocupa actualmente el 16.º puesto de la Serie A con ocho puntos en sus primeros 10 partidos, apenas uno por encima del Monza, 18.º y en zona de descenso. El equipo se prepara ahora para recibir a la Juventus el domingo en su último encuentro antes del próximo parón internacional.