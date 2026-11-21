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Mykhailo Mudryk ha acusado a Andriy Shevchenko de mentir en medio de una disputa cada vez más amarga por la sanción por dopaje del extremo. El jugador cedido al Tottenham Hotspur asegura tener pruebas sólidas de que la Asociación Ucraniana de Fútbol engañó deliberadamente a los investigadores que examinan su positivo.

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Mudryk acusa a Shevchenko de mentir

La amarga disputa en torno a la larga sanción de Mudryk por una infracción de las normas antidopaje ha dado un giro explosivo. El extremo del Tottenham ha acusado públicamente de mentir al presidente de la Asociación Ucraniana de Fútbol (UAF), Shevchenko. Mudryk, actualmente cedido por el Chelsea durante una temporada, ha recibido una sanción que se extiende desde noviembre de 2024 hasta julio de 2026.

La sanción se impuso después de que diera positivo por meldonio, una sustancia prohibida. El delantero responsabiliza firmemente a la UAF de su positivo y de su posterior alejamiento de los terrenos de juego. Cree que la sustancia prohibida entró en su organismo mientras estaba concentrado con Ucrania.

Shevchenko denuncia un intento de atribuir falsamente la culpa

El cruce de acusaciones se intensificó notablemente tras unas declaraciones recientes de Shevchenko . El exdelantero del Chelsea y del AC Milan afirmó que los representantes de Mudryk pidieron repetidamente a una persona empleada por la UAF que asumiera falsamente la culpa del positivo.

Shevchenko calificó las quejas del extremo de «calumnia infundada contra nuestra gente» y exigió una rectificación. Sin embargo, Mudryk respondió con contundencia en un comunicado difundido el viernes para negar las acusaciones.

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«Ni yo ni mis representantes hicimos ninguna petición de ese tipo», declaró Mudryk, según recoge la BBC, rechazando tajantemente la acusación.

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El extremo asegura tener pruebas de un encubrimiento

Mudryk sostiene que la UAF intentó activamente engañar a los investigadores para desvincularse del escándalo. También acusó a la federación de tardar repetidamente en responder y de ocultar deliberadamente documentos cruciales a sus abogados.

«Mi equipo y yo pedimos repetidamente a la UAF que nos ayudara a determinar cómo pude haber estado expuesto al meldonio y quién, si es que hubo alguien, pudo haber sido responsable», explicó Mudryk. «En varias cartas enviadas a la UAF en aquel momento, mis abogados dejaron claro que buscábamos información veraz que pudiera verificarse de forma independiente. La UAF filtró hoy a los medios una de esas cartas, que muestra claramente que mis abogados querían “información veraz, verificable y fiable”.

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»Además, la UAF se mostró poco colaboradora en repetidas ocasiones e incluso intentó engañar a mi equipo para desvincularse del caso. Por ejemplo, personal de la UAF declaró en mi audiencia que yo no utilizaba los suplementos de la UAF, y el señor Shevchenko ha repetido esa afirmación en su comunicado, pero tengo mensajes de WhatsApp que demuestran que utilicé sus productos durante las concentraciones. Es decir, tengo pruebas de que sus reiteradas afirmaciones son erróneas».

La disputa amenaza con prolongarse

Este enfrentamiento público pone de manifiesto la ruptura total de la relación entre el jugador en activo más destacado de Ucrania y la federación nacional. El futuro internacional de Mudryk se presenta ahora muy sombrío mientras Shevchenko siga al frente.