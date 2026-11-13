Compartir Sigue a GOAL en Google

Morgan Rogers ha defendido con vehemencia a su compañero en el Chelsea, Cole Palmer, y ha tachado de «mentira» las insinuaciones de que el centrocampista no está comprometido con la selección de Inglaterra. Sus declaraciones llegan después de que el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, cuestionara la disponibilidad de Palmer tras varias bajas de la convocatoria por lesión.

Anuncios

Rogers responde a las acusaciones «sin sentido»

La estrella del Chelsea ha salido en defensa de Palmer ante las insinuaciones de que el jugador de 24 años no está plenamente comprometido con Inglaterra. El debate se intensificó después de que Tuchel señalara que Palmer había perdido varias oportunidades de causar una buena impresión al ausentarse de las últimas convocatorias internacionales por problemas musculares. Aunque Palmer ya está en forma, no fue incluido en la convocatoria para los partidos de noviembre de la Liga de Naciones contra Croacia y España.

Rogers, que creció junto a Palmer en las categorías inferiores del Manchester City, cree que está en una posición privilegiada para aclarar la situación. Después de que Inglaterra lograra una victoria por 2-1 sobre Croacia en Wembley, Rogers dejó clara su opinión sobre el escrutinio al que está sometido el creador de juego del Chelsea. «Es mentira. Quiere estar aquí. Quería que lo convocaran y quería venir a representar a su país, como siempre ha hecho. La gente simplemente lo ve como una noticia y dice lo más fácil», declaró Rogers a BBC Radio 5 Live.

Cuidar su futuro a largo plazo

El fondo del asunto parece ser la salud física de Palmer a largo plazo. Desde la temporada en la que despuntó en Stamford Bridge, el centrocampista creativo ha sufrido molestias recurrentes que han limitado su participación con la selección a solo tres partidos en los últimos dos años. Rogers explicó que Palmer se ha visto obligado a tomar decisiones difíciles sobre su estado físico para asegurarse de poder rendir al máximo nivel durante años, en lugar de arriesgarse a sufrir un problema grave.

«Todos sabemos que el año pasado fue difícil para él por las lesiones y sé personalmente que desde entonces ha tenido que lidiar con ellas. El año pasado pasó por un momento bastante difícil debido a sus lesiones y no se sentía al cien por cien en el campo, así que quiere estar aquí y quiere ser la mejor versión de sí mismo. Por supuesto que sí, ¿quién no querría? Pero también tiene que cuidar su cuerpo», añadió Rogers.

Anuncios Anuncios

El deseo de representar a Inglaterra

Rogers profundizó en el estado de ánimo del jugador y señaló que Palmer tiene muchas ganas de vestir la camiseta de Inglaterra. Rechazó la idea de que el futbolista tenga algún reparo en jugar con su país y aludió a su evidente pasión por este deporte. Rogers pidió más empatía a quienes le critican y sugirió que gestionar la carga de trabajo es esencial «por un bien mayor», tanto para el jugador como para la selección a largo plazo.

Related Topics

Próximos partidos ESP UEFA Nations League A 14:45 ING

«Quiere jugar durante 10-15 años y también tiene que cuidarse. Si tiene que dosificarse a corto plazo por un bien mayor, debe hacerlo y hay que apoyarlo plenamente. No tiene nada que ver con Inglaterra ni con que no quiera jugar con Inglaterra. Es un disparate que la gente cuestione a alguien que quiere jugar con Inglaterra. Se ve la alegría y la sonrisa en su cara, cuánto le gusta este deporte, así que, sinceramente, no lo entiendo y él tampoco. Pero es algo con lo que tiene que lidiar. Puedo asegurar que quiere estar aquí y jugar con su país», afirmó Rogers.

Inglaterra busca la gloria en la Liga de Naciones en Madrid

Inglaterra se aseguró un puesto en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA tras una trabajada victoria sobre Croacia, en un partido marcado por un hito histórico de su capitán, Harry Kane. Rogers abrió el marcador para dar la ventaja inicial a Inglaterra, pero Croacia reaccionó y Peter Sucic empató al comienzo de la segunda parte. El momento decisivo llegó en el minuto 64, cuando Kane, que celebraba su 126.ª internacionalidad, un récord, transformó con calma un penalti crucial para sellar la victoria.

Anuncios

De cara al futuro, Rogers y sus compañeros esperan aprovechar esta buena dinámica en el decisivo partido a domicilio del domingo, cuando viajarán a Madrid para enfrentarse a España. Una victoria ante la vigente campeona de Europa garantizaría oficialmente a Inglaterra el codiciado primer puesto del grupo A3 de la Liga de Naciones.