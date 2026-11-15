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El seleccionador de Bélgica, Mark van Bommel, ha descrito el crucial encuentro de su equipo contra Italia en la Liga de Naciones de la UEFA como un partido eliminatorio de máxima presión. Van Bommel subrayó que la victoria es imprescindible para los Diablos Rojos, que luchan por clasificarse para cuartos de final en Bruselas.

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Mucho en juego en Bruselas para los hombres de Van Bommel

Bélgica vuelve a jugar en casa, en Bruselas, para enfrentarse a Italia en el Koning Boudewijnstadion. Sabe que necesita ganar para asegurarse un puesto entre los dos primeros del grupo 1 de la Liga de Naciones de la UEFA. El equipo de Mark van Bommel ocupa actualmente la tercera posición tras una campaña irregular, aunque se repuso de una dura derrota ante Francia con una victoria crucial por 2-1 sobre Turquía.

Con la pugna a tres bandas por clasificarse para los cuartos de final llegando a su desenlace, Bélgica se prepara para su mayor prueba hasta la fecha.

Los preparativos de Van Bommel se han visto ligeramente alterados por las lesiones de Leandro Trossard y Mike Penders, con quienes no podrá contar.

Van Bommel exige una mentalidad de élite bajo presión

Antes del decisivo encuentro, Van Bommel subrayó que su plantilla debe asumir plenamente la enorme presión y comparó el partido con una eliminatoria.

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«Lo único que importa es ganar. No es una final, pero está en juego que pasemos o no a la siguiente ronda; se parece más a una eliminatoria», afirmó Van Bommel.

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El seleccionador belga cree que vivir un partido de esta intensidad es muy valioso para el desarrollo de la plantilla de cara a futuros torneos internacionales.

La rápida evolución de Italia bajo las órdenes de Mancini

Van Bommel también reconoció la importante transformación táctica que ha experimentado Italia bajo las órdenes de Roberto Mancini desde el primer enfrentamiento entre ambos equipos, disputado anteriormente en esta campaña.

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«Es una prueba interesante para jugar bajo presión, especialmente pensando en los grandes torneos. Siempre nos preparamos de la misma manera, sea una final o no», señaló Van Bommel.

También elogió a su próximo rival: «Es una Italia distinta de la que nos encontramos en el primer partido. Es más sólida y ha mejorado en poco tiempo. No se gana a Francia por casualidad, y su victoria no me sorprendió».

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Bélgica busca en casa el pase a cuartos de final

Con la fase de grupos llegando a su emocionante desenlace, Bélgica sabe que sumar todos los puntos ante una Italia en plena recuperación es la única garantía de pasar a la siguiente ronda.

El duelo táctico en el Koning Boudewijnstadion pondrá a prueba hasta el límite el planteamiento de Van Bommel, que tratará de aprovechar la ventaja de jugar en casa.

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Bélgica está plenamente centrada en lograr una victoria disciplinada y de autoridad en Bruselas para asegurarse un puesto en los cuartos de final de la Liga de Naciones.