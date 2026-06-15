Es maravilloso: los aficionados japoneses dan lo mejor de sí tras el partido contra la selección holandesa

Tras el partido del Mundial contra Holanda, los aficionados japoneses se quedaron para recoger su basura. Armados con bolsas que habían llevado, recogieron todos sus residuos. Este gesto, poco común en otros seguidores, lo difundieron ampliamente los medios.

Es habitual que los seguidores nipones recojan sus desechos tras los encuentros, algo poco común entre aficiones de otros países. Para ellos es sencillo: se marchan solo cuando su zona está impoluta.

Así ocurrió el domingo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Tras el empate de última hora de Daichi Kamada, que dio un valioso punto, los aficionados se pusieron manos a la obra. Con bolsas de basura en mano, recogieron sus cosas con esmero.

«Esta es nuestra cultura», afirma una aficionada japonesa al canal de redes sociales de la FIFA, que grabó la escena y obtuvo decenas de miles de «me gusta». «Es respeto por todo: los jugadores, los aficionados y el estadio».

«Nos sentimos honrados de estar aquí y no queremos irnos dejando un desastre», explica con una sonrisa.

Llevan sus propias bolsas azules, que usan primero para animar y luego para recoger todo.

Incluso un aficionado en silla de ruedas colaboró. Su próxima parada será el Estadio BBVA de Monterrey, donde el 21 de junio Japón enfrentará a Túnez, y seguro dejarán todo impecable.