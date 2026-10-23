«Es libre de marcharse»: El presidente del Getafe, Angel Torres, corta en seco las exigencias de fichajes de Jose Bordalas tras la derrota ante el Lugano

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El presidente del Getafe, Angel Torres, ha lanzado una dura reprimenda al entrenador Jose Bordalas tras la decepcionante derrota del club ante el Lugano en la Conference League. La tensión en el Coliseum ha llegado a su punto álgido después de que el técnico acusara públicamente a la directiva de incumplir sus promesas en materia de fichajes.

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Estalla la tensión en el Coliseum

El ambiente en el Getafe se ha vuelto tóxico tras la dura derrota por 5-2 ante el Lugano en su segundo partido de la Conference League. Nada más terminar el encuentro, Bordalas expresó sin reservas su profunda frustración con la directiva del club y la falta de profundidad de la plantilla para esta temporada. El entrenador ya había advertido de la dificultad de afrontar un calendario con partidos cada tres días.

Bordalas aseguró que no se habían cumplido las promesas sobre la confección de su equipo, lo que ha provocado una ruptura pública entre el entrenador y la directiva. «Me siento engañado porque lo que se ha prometido año tras año no se ha cumplido. Estoy enfadado. Llevo advirtiendo desde mayo de que iba a ser una temporada muy difícil, con partidos cada tres días. Ha quedado demostrado que no tenemos plantilla para ello», declaró Bordalas en una tensa rueda de prensa posterior al partido.

Angel Torres responde al entrenador

Getty Images

La respuesta del presidente fue rápida y contundente. Torres habló en exclusiva con Cadena SER para abordar las quejas del entrenador y dejó claro que tiene la puerta abierta si ya no está a gusto en el club. Torres rechazó que se hubiera engañado al técnico durante las negociaciones de su contrato o en el mercado de fichajes de verano, y sugirió que sabía perfectamente lo que aceptaba cuando regresó al equipo madrileño.

«Firmó porque quiso. En cualquier caso, es libre de marcharse. Si somos tan malos, ¿qué le vamos a hacer? Esto es el Getafe», afirmó tajante el presidente.

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«Lo que no entiendo es qué haces aquí si no estás a gusto y yo ya lo sabía. Decir que le engañé... hay que tener la cara como el cemento para decirme, después de 30 años, que le engañé. Pero, bueno, lo que tiene que hacer es respetar a los jugadores, igual que los jugadores le respetan a él».

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El presidente defiende la profundidad de la plantilla

Además, Torres cuestionó la valoración del entrenador sobre la calidad de los jugadores a su disposición. Mientras Bordalas considera que la plantilla es insuficiente para afrontar las exigencias de las competiciones europeas y nacionales, el presidente cree que el grupo es uno de los más fuertes de la historia reciente del club. «Es la mejor plantilla que hemos tenido nunca», afirmó.

Restó importancia a las actuales desavenencias y se mostró convencido de que los propios jugadores acabarán demostrando sobre el terreno de juego que la valoración negativa del entrenador es errónea. Torres confirmó que no ha hablado específicamente con la plantilla sobre estos comentarios y prefiere dejar que la situación se calme.

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Con la vista puesta en el partido de Bilbao

Getty Images

Con una difícil visita a Bilbao en el horizonte, Bordalas está bajo presión para lograr un buen resultado pese a haber expresado abiertamente su descontento. El presidente espera una reacción profesional tanto del cuerpo técnico como de los jugadores para dejar atrás la humillación sufrida ante el Lugano.

«Él piensa una cosa; ahora los jugadores van a demostrarle que se equivoca, y punto. Y después toca ponerse a trabajar. Lo que tenemos que hacer es ganar en Bilbao, y ya está», concluyó Torres.