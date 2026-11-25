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El entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, ha lanzado un reto a su plantilla: insiste en que encontrar la regularidad tanto en la competición nacional como en Europa es la única vía para convertirse en un equipo de primer nivel. El Milan afronta el jueves una difícil visita al Olympiacos en Atenas, consciente de que sus recientes actuaciones europeas han estado lejos del nivel que se espera en San Siro.

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Amorim marca el camino para que el Milan crezca

Amorim no quiere que el AC Milan se duerma en los laureles después de golear por 5-1 al Frosinone en la Serie A . El técnico portugués sabe bien que, aunque los resultados en la competición nacional han mejorado, la situación del club en la Europa League sigue siendo delicada: el Milan ocupa el 28.º puesto de la clasificación con solo tres puntos.

El entrenador fue directo al señalar los aspectos que requieren una mejora inmediata antes del viaje a Atenas. « Es un hecho que tenemos que mejorar en el último tercio del campo », reconoció Amorim en la rueda de prensa previa al partido. «Lo único que podemos hacer es mejorar nuestros principios. Tenemos que mejorar en esos pequeños detalles, y esa es la única forma en que puedo ayudar a mis jugadores. Contra el Olympiacos será un partido distinto al del Frosinone, igual que será distinto al del Cagliari. Tenemos que mejorar, también en defensa. Casi siempre hemos encajado un gol, así que ese es otro aspecto en el que debemos mejorar».

La campaña europea del Milan ha sido motivo de frustración esta temporada, marcada por la falta de acierto de cara a portería y los errores defensivos. Al margen de una única victoria por 4-0 ante el RB Salzburgo, el conjunto italiano ha perdido contra el Bournemouth, el Benfica y el Ferencvaros sin conseguir marcar.

Una grave crisis de lesiones

La tarea se complica considerablemente por una lista de lesionados cada vez más larga, que ha reducido las opciones de Amorim en todas las zonas del campo. El Milan no podrá contar con varios jugadores del primer equipo: Luka Modric, Strahinja Pavlovic, Francesco Camarda y Davide Bartesaghi son los últimos en caer lesionados. Se suman a Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek, Matteo Gabbia, Samuel Chukwueze, Alexis Saelemaekers y Pietro Terracciano, también de baja, lo que deja a la plantilla con pocos efectivos en un momento crucial de la temporada.

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Pese a estas ausencias, Amorim se niega a aceptar la falta de profundidad de la plantilla como excusa para los malos resultados. «Para ser un buen equipo, hay que hacerlo bien tanto en la liga como en Europa», insistió. «Es la única forma de ser un buen equipo. Tenemos que serlo, especialmente en el Milan. Siempre estoy esperando que las cosas vayan mal, porque basta muy poco para que cambie la situación. Eso es lo que intento hacer entender a mis jugadores, porque no siempre será así. Estamos al principio de un proceso y creo que necesitamos a todos. Hemos perdido a Pavlovic, Modric, Saelemaekers y Chukwueze, y todos tienen que estar preparados, porque en los grandes clubes no hay excusas. Tenemos que estar preparados para esto. No puedo creer que hayamos perdido todos esos partidos en Europa por hacer rotaciones».

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El desafío del estadio Georgios Karaiskakis

El Olympiacos será una dura prueba para este Milan condicionado por las bajas. El conjunto griego ocupa el sexto puesto de la clasificación de la Europa League, con 10 puntos en sus cuatro primeros partidos. Ha vencido al Jagiellonia, al Olympique de Marsella y al Sparta de Praga, mientras que su encuentro más reciente acabó en empate sin goles a domicilio ante el Stade Rennais.

El entrenador del Milan elogió al rival y destacó que sus jugadores tendrán que dar un paso adelante ante la ausencia de varios titulares. «Es un equipo fuerte. Es agresivo, sobre todo en casa. He jugado aquí dos veces y me resultó difícil. Conozco a su entrenador y sé lo que quiere hacer. Juegan un fútbol compacto y positivo, con un 4-3-3; cambian mucho, hacen rotaciones, tienen a Jota y a muchos jugadores portugueses. Es un equipo fuerte y, con su afición, será un partido difícil. Chiquinho tiene un gran talento, pero es muy impulsivo. Espero que mañana juegue bien y que, aun así, tenga una gran carrera por delante».

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Mantener vivo el sueño del Scudetto

Aunque Europa centra ahora la atención, Amorim no ha renunciado a las aspiraciones del club en la competición nacional. El Milan ocupa actualmente el cuarto puesto de la Serie A con 27 puntos, cinco menos que el líder, la Lazio. Pese a las dificultades de su primera temporada y a la actual crisis de lesiones, mantiene la convicción de que el Milan puede seguir en la lucha por el Scudetto. Al preguntarle si había cambiado su postura sobre esa lucha, fue tajante: «No he cambiado de opinión. Este año es difícil, pero, si tenemos la oportunidad de luchar, lo haremos».

En los últimos días se ha preguntado a varios entrenadores por el lanzamiento de Grand Theft Auto VI y por el tiempo que los jugadores dedican a este esperado videojuego. Amorim dejó clara su preferencia: «Prefiero que mis jugadores jueguen a eso todos los días antes que pasarse el tiempo mirando las redes sociales», señaló. «Las redes sociales y todo eso son muy difíciles para los jugadores, que, en cualquier caso, reciben más críticas que yo. Después del Frosinone no he leído nada, porque así es como quiero vivir mi vida».