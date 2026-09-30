Tras la derrota ante Grecia, ha resurgido el debate sobre la calidad de la selección alemana. Mientras que Bastian Schweinsteiger criticó recientemente con dureza al equipo del entrenador Jürgen Klopp, Lothar Matthäus se sitúa en el extremo totalmente opuesto a esa opinión.

Alemania comenzó la era del nuevo seleccionador Jürgen Klopp con un empate 1-1 ante los Países Bajos, seguido de una derrota por 1-0 frente a Grecia, en la fase de grupos de la UEFA Nations League.

Matthäus declaró en una entrevista con el diario Bild: "Nuestra selección nacional no es mediocre, tenemos suficientes jugadores capaces de cambiar el rumbo de un partido y que demuestran semana tras semana en grandes clubes como el Bayern Múnich, el Barcelona y el Arsenal que poseen una gran calidad".

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A diferencia de lo que dijo Schweinsteiger, Matthäus considera que el principal problema no radica en la calidad del equipo, ya que afirma: "Los jugadores de la selección nacional no tienen un problema de calidad, sino de mentalidad. Alemania necesita recuperar la resistencia y la mentalidad ganadora que atemorizaban a todos en el pasado".

El campeón del mundo de 1990 deposita grandes esperanzas en el nuevo entrenador Jürgen Klopp, y dijo: "Si hay alguien que pueda inculcar ese espíritu a este equipo, es él (Klopp)".

El análisis de Schweinsteiger tras la derrota por 0-1 ante Grecia había desatado este debate, pues el campeón del mundo de 2014 dijo, a través del canal ARD, donde trabaja ahora como analista: "Ya no somos un equipo de élite. Hemos llegado a un nivel modesto. Ya no tenemos a los jugadores que marcan la diferencia".

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Matthäus ve las cosas desde una perspectiva completamente distinta y cita a numerosos jugadores actuales de la selección alemana como prueba.

Al respecto, afirmó: "No es en vano que Kai Havertz juegue como delantero del Arsenal, campeón de la Premier League y subcampeón de la Champions League. Karim Adeyemi está en su mejor momento con el Barcelona".

Y añadió: "Asimismo, la dupla ofensiva formada por Jamal Musiala y Florian Wirtz posee una calidad excepcional, y con la presencia de Joshua Kimmich tenemos a un verdadero líder".

Matthäus también elogió la defensa, en particular a Nico Schlotterbeck y Jonathan Tah.

Alabó igualmente a Yann Aurel Bisseck, que se ha asentado en el Inter de Milán, y dijo sobre él: "Lo elogió mi excompañero Giuseppe Bergomi (exestrella del Inter), diciendo que ya es un jugador de talla mundial. Cuando un experto como él me dice eso, le creo". Y Bild concluyó: "A pesar de sus distintas valoraciones sobre el equipo actual, Schweinsteiger y Matthäus coinciden en un punto: ambos consideran que Jürgen Klopp es la elección correcta para llevar a la selección alemana de vuelta al éxito".