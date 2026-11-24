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El central del Borussia Dortmund Joane Gadou firma una gran actuación ante el Arsenal. Sus compañeros están encantados.

Tras el disputado empate ante el Arsenal, varios jugadores del Borussia Dortmund elogiaron la extraordinaria actuación del central Joane Gadou.

En el minuto 55, el jugador de 19 años recuperó el balón y, tras una sensacional y decidida carrera por el centro del campo, asistió directamente a Maximilian Beier en el gol del empate . Gadou también destacó en defensa y, con sus entradas inteligentes, llevó una y otra vez a los atacantes del Arsenal al borde de la desesperación.

«Es una bestia: cómo avanza con el balón y utiliza el cuerpo. Lo ha hecho muy, muy bien», elogió el goleador Beier la actuación de su joven compañero tras el pitido final ante el micrófono de Prime Video. El portero del Dortmund Gregor Kobel también señaló: «Ha sido una gran acción individual de Gadou que ha dado lugar a nuestro gol».

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Nico Schlotterbeck, que jugó junto a Gadou en la defensa de tres, también quedó muy impresionado. El capitán del Borussia Dortmund afirmó que el joven había firmado un «partido increíble» ante el vigente campeón de Inglaterra. «Su primer toque es increíble y después tiene velocidad, eso ya lo sabemos». Schlotterbeck explicó que tanto Gadou como Beier, autor del gol, habían protagonizado una «gran acción».

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El central, que dio sus primeros pasos en el fútbol en las categorías inferiores del Paris Saint-Germain, llegó a Dortmund el pasado verano procedente del RB Salzburgo por una cifra cercana a los 20 millones de euros.

Sin embargo, Gadou no necesitó tiempo de adaptación pese a su juventud , ya que se ganó enseguida un puesto en el once titular con Niko Kovac. El francés acumula 16 partidos oficiales con el Borussia Dortmund en todas las competiciones. Solo se quedó sin jugar en la primera ronda de la Copa de Alemania, en la victoria por 5-0 ante el HEBC Hamburg.

Getty Images

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