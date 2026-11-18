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Antonio Rudiger ha calificado de «horrible» la reciente sequía de títulos importantes del Real Madrid tras dos años sin grandes éxitos. El veterano defensa insiste en que su único objetivo sigue siendo devolver los triunfos al club a las órdenes de Jose Mourinho mientras su contrato se acerca a su fin.

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Una dolorosa sequía en Madrid

Rudiger ha expresado su profunda frustración por la reciente falta de títulos importantes del Madrid. El veterano defensa calificó la situación de «horrible» tras un turbulento periodo de dos años para el club.

El Real Madrid ha encadenado dos temporadas decepcionantes en las campañas 2024-25 y 2025-26. La grave sequía de títulos ha provocado una profunda sacudida en el club, que ha cambiado de entrenador tres veces desde mayo de 2025.

Reconstrucción a las órdenes de un viejo conocido

En declaraciones a The Athletic, Rudiger dejó claro que sus pensamientos siguen centrados en los retos nacionales que tiene por delante. «Dos años sin ganar en el Real Madrid», reconoció. «Es horrible».

La responsabilidad de devolver al campeón de Europa en 15 ocasiones, una cifra récord, a sus antiguos éxitos recae ahora en Mourinho. El entrenador vuelve a dirigir al equipo en el Bernabéu 13 años después de que terminara su primera etapa, con la tarea de revitalizar a una plantilla que atraviesa dificultades. Con su contrato actual a punto de expirar en junio, Rudiger está decidido a terminar su carrera por todo lo alto. El defensa insistió en que, por ahora, está centrado exclusivamente en el terreno de juego: «Mi prioridad es ganar».

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Regreso al escenario internacional

El jugador de 33 años viajó esta semana a Alemania para recibir una despedida oficial de la selección antes de su victoria en la Liga de Naciones contra los Países Bajos. El defensa anunció su retirada de la selección en septiembre, tras disputar 86 partidos internacionales y participar en tres Mundiales. Explicó su decisión: «No soy una persona con mucho ego. Puedo decir que hay chicos más jóvenes, con más frescura, así que ha llegado el momento».

A la caza del Barcelona

El proceso de reconstrucción de Mourinho ya muestra señales de una mejora significativa. El Real Madrid ocupa actualmente el segundo puesto en la Liga, a solo tres puntos de su rival, el Barcelona, en la lucha por el título. El mes pasado logró su mejor resultado de la temporada hasta la fecha al vencer por 2-1 en el Camp Nou a su rival en el Clásico.