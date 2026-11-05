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Harry Kane habría firmado el contrato mejor pagado de la historia del Bayern de Múnich y sería ahora el futbolista que más cobra de Europa. Pero ¿cuánto cobrará realmente a partir de ahora? Cómo se elaboran las estimaciones sobre los desorbitados sueldos de los futbolistas profesionales.

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Harry Kane se habría convertido, con su renovación de contrato con el FC Bayern de Múnich hasta 2029, en el jugador con el salario base más alto de Europa. El fichaje récord del FC Bayern de Múnich, por el que pagó 95 millones de euros al Tottenham Hotspur en 2023, también habría firmado el mayor contrato de la historia del club.

Así lo asegura David Ornstein, periodista de The Athletic conocido por sus excelentes contactos y por mantenerse alejado del sensacionalismo. También el igualmente prestigioso kicker habla de un «salario anual exorbitantemente alto» que Kane cobraría a partir de ahora en el club más laureado de Alemania.

Jan-Christian Dreesen, director general del Bayern de Múnich, dijo en una rueda de prensa celebrada con motivo de la firma del contrato de Kane que el club tuvo que hacer un esfuerzo económico para cerrar la renovación, aunque no tuvo que «llegar al límite». «Para nosotros, naturalmente, es un gran contrato para un gran jugador. Es apropiado», afirmó Dreesen. Kane «ha demostrado en los últimos tres años que ha valido cada céntimo, y así lo vemos también de cara al futuro».

¿Quién era hasta ahora el jugador mejor pagado de Europa?

Pero ¿a cuánto asciende realmente el salario anual de Kane? ¿Cuánto dinero le pagará el Bayern de Múnich al ganador del Balón de Oro de 33 años? ¿Serán unos «30 millones de euros», como especula kicker? ¿O incluso algo más? El Bayern de Múnich, como casi todos los clubes de fútbol, no publica los salarios de sus jugadores. Sin embargo, es posible hacer una estimación.

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Hasta ahora, el exjugador del Dortmund Erling Haaland era considerado el futbolista mejor pagado de Europa. Según Capology, el delantero del Manchester City cobraría, tras su enorme renovación de contrato en 2025 por otros nueve años (!), hasta 2034, un salario base semanal de 525.000 libras, o 621.000 euros. Extrapolado a un año, serían 27,3 millones de libras, o 32,2 millones de euros.

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¿Cuánto cobraría Erling Haaland en el Manchester City?

Capology es una base de datos en línea que, según explica, recopila los salarios de futbolistas de todo el mundo a partir de informaciones de los medios, fuentes internas y comunicados oficiales. Es el portal de comparación de salarios de futbolistas más completo del mundo, aunque, naturalmente, sus cifras no tienen por qué coincidir con las reales. Capology señala además que, por lo general, las muestras de sus clientes en las estimaciones salariales presentan una desviación inferior al 15 % respecto al valor real.

También resulta interesante consultar los principales medios ingleses, que ofrecen cifras similares. The Sun, a menudo bien informado, aunque también proclive al sensacionalismo, habló de un salario base semanal de Haaland, sin primas, de 525.000 libras. Los prestigiosos periódicos The Guardian y The Times, normalmente también bien informados, fueron algo más cautos y situaron su salario base bruto semanal en unas 500.000 libras. Si tomamos como referencia la estimación más prudente, Haaland cobraría un salario base anual de 26 millones de libras, o 31,17 millones de euros.

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Hay otro indicio que apunta a esa cantidad: según la Sunday Times Tax List, que recoge cada año los impuestos pagados por personajes famosos, Haaland figuró entre los mayores contribuyentes de Inglaterra el año pasado, con un total de 17 millones de libras (20,38 millones de euros). Además del impuesto sobre la renta, la lista tiene en cuenta los impuestos sobre dividendos y ganancias de capital, así como los impuestos de sociedades.

La lista fiscal de Sunday Times también se basa en estimaciones. No obstante, la lista, elaborada desde hace años por el periodista inglés Robert Watts, goza de un prestigio comparable, por ejemplo, al de la lista Forbes de las personas más ricas del mundo, y prácticamente todos los medios de noticias ingleses se hacen eco de ella con regularidad. Watts también toma como base para Haaland un salario anual de 26 millones de libras, es decir, 31,17 millones de euros.

Getty Images

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Harry Kane ni siquiera era hasta ahora el mejor pagado del FC Bayern

¿Cobra entonces Kane ahora más de 31 millones de euros garantizados en el FC Bayern de Múnich?

Cuesta imaginarlo, aunque solo sea porque la cifra parece desorbitada. Y eso que incluso esa cantidad parece calderilla comparada con lo que cobraría el jugador mejor pagado del mundo: Cristiano Ronaldo tendría un salario base de 208 millones de euros en el Al-Nassr. Pero los petrodólares saudíes son de otro mundo.

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Volvamos a Kane: Florian Plettenberg, experto en fichajes de Sky, se muestra algo más prudente y habla de «al menos 25 millones de euros» a partir de ahora.

Eso no sería mucho más de lo que Kane cobra actualmente: hasta ahora siempre se había hablado de un salario base de 25 millones de euros.

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Sin embargo, hay un dato que sí apunta a un aumento salarial, incluso considerable: Kane ni siquiera era el jugador mejor pagado del FC Bayern si se contaban todos los conceptos. Ese puesto habría correspondido a Jamal Musiala, al menos con las primas incluidas, tras su renovación de contrato en febrero de 2025. Desde entonces, Musiala cobra un salario base anual de 22,5 millones de euros, es decir, menos de lo que cobraba Kane hasta ahora. Sin embargo, con las primas incluidas, Musiala habría llegado recientemente a los 35,2 millones de euros.

Según Capology, en Europa solo Kylian Mbappé (Real Madrid), Haaland y Vinícius Júnior (Real Madrid) habrían cobrado más que Musiala. A escala mundial, Musiala ocupaba hasta ahora el séptimo puesto. ¿Y Kane? Según Capology, habría cobrado 31,2 millones de euros, lo que lo situaría como el duodécimo jugador más caro del mundo.

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Una cosa está clara: si hay un jugador que merece ser el mejor pagado del Bayern de Múnich, ese es el ganador del Balón de Oro Harry Kane.

Si Harry Kane cobra tanto, ¿cuánto podrá pedir Michael Olise al FCB?

Pero también está claro que el Bayern de Múnich parece seguir inmerso en una enorme espiral salarial. De hecho, el club más laureado de Alemania lleva años intentando reducir urgentemente sus gastos salariales. El director deportivo Max Eberl recibió críticas del consejo de supervisión por este motivo, y su renovación de contrato estuvo durante mucho tiempo en el aire, también por su supuesta debilidad negociadora.

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Como decíamos, sin duda hay argumentos para ajustar el salario de un jugador de talla mundial como Kane. En la rueda de prensa, Dreesen también habló del «increíble aumento de la atención» que ha recibido el FCB en torno a la conquista del Balón de Oro por parte de Kane. Esto también ayuda en las negociaciones con patrocinadores y posibles socios.

Sin embargo, Kane tiene 33 años y el Bayern ya accedió a su deseo de ampliar el contrato por más de un año; normalmente, los jugadores mayores de 30 años solo reciben renovaciones anuales. Y, por regla general, los jugadores veteranos, al igual que los muy jóvenes, suelen firmar contratos más ligados al rendimiento, con primas más altas que no resultan inalcanzables.

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Y si Kane va a cobrar realmente más de 31 millones de euros, ¿cuánto podrá pedir Michael Olise en las conversaciones para renovar su contrato que se celebrarán próximamente? Sobre todo porque Olise, de un nivel deportivo similar al de Kane y seguido de cerca por todos los grandes clubes, cobraría actualmente un salario base comparativamente modesto de 13,5 millones de euros, según Capology. Por tanto, pronto podría llegar otro contrato récord.

Los 10 jugadores mejor pagados de Europa según Capology

Puesto Nombre Club Salario base anual 1. Erling Haaland Manchester City 32,27 millones de € 2. Kylian Mbappé Real Madrid 31,25 millones de € 2. Vinícius Júnior Real Madrid 31,25 millones de € 4. Rodri FC Barcelona 27,08 millones de € 5. Harry Kane FC Bayern 25,00 millones de € (antes de la renovación) 6. Lamine Yamal FC Barcelona 22,92 millones de € 7. Jamal Musiala FC Bayern 22,83 millones de € 8. Virgil van Dijk Liverpool FC 21,51 millones de € 8. Enzo Fernández Manchester City 21,51 millones de € 10. Jude Bellingham Real Madrid 20,83 millones de €

Fuente: Capology