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Herbert Hainer, presidente del Bayern de Múnich, aseguró este sábado, durante la asamblea general del club, que la salud de los jugadores está entre las máximas prioridades de la entidad. Además, subrayó que los problemas de salud y los momentos difíciles que atraviesan los futbolistas no deben quedar como simples detalles secundarios en la ecuación del éxito.

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«Más allá de todos los títulos, nuestro club representa algo mucho más grande, y quiero recalcarlo con fuerza. En los momentos difíciles a nivel personal es cuando se ven la fuerza del equipo y su capacidad de resistencia», afirmó Hainer.

Y prosiguió: «La salud y los momentos difíciles nunca deben reducirse a un simple apunte al margen en la ecuación del éxito, ya sea en el caso de Jamal Musiala, de Vincent Kompany o de Joshua Kimmich».

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Asimismo, añadió: «En el Bayern de Múnich, la salud de los jugadores está por encima de cualquier calendario de partidos y de cualquier resultado. Vinny (Kompany), volver a verte ayer en el banquillo fue mucho más importante que el resultado final ante el Colonia. Todos estamos muy contentos de que hayas vuelto con nosotros. Cuídate, porque te necesitamos».

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El presidente del Bayern también se refirió al estado de salud de Michael Olise y Harry Kane, a quienes deseó una pronta recuperación, y se mostró optimista respecto al regreso del futbolista francés a los terrenos de juego en breve.

«Les deseamos a Michael y a Harry una pronta recuperación. Puedo aseguraros que las cosas pintan muy bien en el caso de Michael y esperamos que vuelva pronto al campo. En cuanto a Harry, anoche fue operado con éxito. Querido Harry, te deseamos lo mejor en tu recuperación y estamos convencidos de que volverás más fuerte que antes», declaró.

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Hainer también se pronunció sobre los rumores en torno al futuro de Olise. Aseguró que no hay motivo de preocupación, ya que el jugador tiene contrato con el club hasta 2029, y elogió su personalidad y su estilo sobre el terreno de juego.

«Con respecto a todos los rumores que rodean a Michael, los afrontamos con total tranquilidad. Tiene contrato hasta 2029. Y también quiero decir algo sobre ti como persona, querido Michael. Prefiero mil veces tener a un jugador que deja su huella con el balón en los pies antes que a alguien que acapara titulares con un micrófono delante», explicó.

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Y continuó: «La afición quiere personalidades auténticas, jugadores con un carácter especial que destaquen sobre los demás. Querido Michael, ante todo te deseo una pronta recuperación. No dejes que nadie te cambie y sigue siendo exactamente como eres».

El mercado de invierno

Sobre la postura del club bávaro de cara al mercado de fichajes de invierno, Hainer señaló: «Por supuesto, es una situación que desde luego no esperábamos. Pero, por otro lado, Luis Díaz volverá pronto y esperamos que Alphonso Davies haya recuperado su plena forma en dos semanas. Además, Serge Gnabry ha empezado a reincorporarse progresivamente a los entrenamientos».

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«Por eso, no creo que necesitemos movernos en el mercado de invierno. Pero podéis ver por vosotros mismos lo rápido que cambian las cosas. Ayer viernes se lesionaron dos jugadores (Kane y Olise) y, por suerte, la lesión de Michael no es tan grave», agregó.

Y concluyó: «Si fuera necesario, el Bayern de Múnich siempre tiene capacidad para actuar. Pero no es lo que queremos y, echando la vista atrás, no creo que hayamos tenido mucho acierto con los fichajes que cerramos en enero o en los últimos días de los periodos de traspasos».