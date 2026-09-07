El lunes, el centrocampista de 31 años explicó en Instagram que debía hacer un parón obligado. No volverá a estar disponible hasta después de las fechas internacionales de finales de septiembre y principios de octubre.

"Por desgracia, mi cuerpo ha reaccionado a las mayores cargas tras el tiempo sin partidos", escribió Goretzka. "Es frustrante, pero necesito esta breve pausa ahora para volver con toda mi fuerza".

En la misma publicación, Goretzka agradeció a los aficionados del ganador de la Europa League la cálida bienvenida. Dijo que tiene la sensación de estar en el lugar correcto y que se siente bien. Quiere aprovechar las próximas semanas para recuperarse por completo.

Por lo tanto, Goretzka se perderá al menos otros cuatro partidos. En la Champions League, el Villa se juega el martes en Brujas los primeros puntos de la temporada. A eso se suman dos partidos de la Premier League y uno de la Copa de la Liga antes de que comience el parón internacional.

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Aston Villa arranca de forma desastrosa la nueva temporada

Después, el 10 de octubre, el equipo de Birmingham volverá a jugar contra el Brentford FC.

Tras ocho años en el Bayern de Múnich, el internacional en 73 ocasiones fichó gratis por el Aston Villa, que ha tenido un arranque de temporada completamente desastroso. Después de tres partidos, el equipo de Emery sigue sin ganar y sin marcar.

Después de dos derrotas al inicio, el fin de semana logró su primer punto ante el Nottingham Forest. El Villa perdió en el mercado de fichajes de verano a cuatro jugadores clave de su exitoso pasado reciente: Morgan Rogers, Ezri Konsa, Youri Tielemans y Ollie Watkins.