«¡Es el rey al 100 %!»: Mikel Arteta revela su profunda admiración por su mentor David Moyes antes de reencontrarse con el Everton

Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, elogió efusivamente al técnico del Everton, David Moyes, a quien describió como el rey de la Premier League. El español recordó cómo Moyes marcó su carrera cuando lo llevó por primera vez al fútbol inglés en 2005.

Anuncios

Arteta se prepara para un emotivo encuentro con su antiguo club

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, afrontará un partido muy especial cuando su equipo reciba al Everton en el Emirates Stadium. Antes de iniciar su carrera como entrenador y acabar haciéndose cargo del equipo en el norte de Londres, Arteta pasó seis años memorables en Goodison Park, donde disputó 209 partidos y marcó 35 goles con el club de Merseyside.

El Arsenal llega al encuentro con una racha de cinco partidos sin perder en todas las competiciones, tras remontar para empatar 2-2 ante el Bayern de Múnich en la Champions League.

El Everton visita el norte de Londres en busca de respuestas bajo las órdenes del veterano entrenador David Moyes, después de una difícil racha de resultados en las competiciones nacionales.

Arteta ve en Moyes un ejemplo de longevidad

En declaraciones a los medios antes del partido, Arteta expresó su profunda gratitud hacia Moyes, quien lo fichó para el Everton procedente de la Real Sociedad en febrero de 2005. «Al cien por cien; no sé si es el rey o qué es, pero desde luego creo que todos lo admiramos», afirmó Arteta.

Anuncios Anuncios

«No solo por su longevidad, sino también por lo que representa para el fútbol, por lo que representa para la Premier League y por su trayectoria».

Related Topics

«Para mí especialmente, porque conozco a la persona que hay detrás del entrenador, que es lo más importante... y es un entrenador magnífico», añadió el español.

El español recuerda las noches mágicas en Goodison Park

Arteta recordó con cariño sus años como jugador a las órdenes de Moyes y destacó la conexión especial que tenía con la afición del Everton. «Recuerdo aquella noche. El ambiente que creábamos en esas noches en Goodison», evocó Arteta al recordar sus noches europeas vestido de azul rey.

Anuncios

«Esa afición fue increíble conmigo, siempre me sentí parte de la familia, me hicieron sentir muy bienvenido».

«El hecho de que fuera después de tantos años de fútbol europeo... Creo que la afición también esperaba esas noches», reflexionó.

Anuncios

El Arsenal se prepara para una batalla táctica contra el Everton

Pese a los recientes problemas del Everton en las competiciones nacionales, Arteta advirtió a su plantilla de que no se confiara ante el bien organizado equipo de Moyes.

«Hay muchas [amenazas], porque conozco muy bien a David y cómo organiza al equipo, la calidad que tienen en su organización y a nivel individual», señaló Arteta.

Anuncios

El Arsenal buscará prolongar su dominio sobre el Everton cuando el balón eche a rodar en el Emirates Stadium.