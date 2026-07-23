¿Es el Real Madrid el motivo? Olise se prepara para dejar su casa en Múnich

El francés Michael Olise, estrella del Bayern Múnich, ha copado los titulares en las últimas fechas, especialmente tras su brillante actuación con Francia en el Mundial 2026, además del deseo del Real Madrid de ficharlo.

Numerosos informes de prensa han indicado que el Real Madrid quiere incorporar a Olise a la fortaleza del Santiago Bernabéu, para formar una espectacular dupla ofensiva junto a su compatriota Kylian Mbappé, después de que ambos brillaran juntos con Francia en el Mundial.

Sin embargo, por el otro lado, el Bayern Múnich se niega a desprenderse del jugador de 24 años, y lo considera intocable en el proyecto del conjunto bávaro.

Y en un nuevo giro, el diario alemán "Bild" señaló que Olise abandonará su casa en la zona de Grünwald a finales del próximo mes de agosto.

Olise posee una lujosa vivienda que cuenta con numerosas estancias, entre ellas un gimnasio, una sala de cine y una zona de relax equipada con sauna, jacuzzi y piscina exterior.

El jugador francés ha residido en esta casa durante dos años, y se encuentra a menos de 10 minutos en coche del centro de entrenamiento del Bayern Múnich.

No obstante, parece que este paso no guarda relación con un posible traspaso, ya que el diario alemán aclaró que el propietario de la casa, Jérôme Boateng, exjugador del Bayern Múnich, desea vender el inmueble que compró por 7,4 millones de euros en 2016.

Boateng ha recibido varias ofertas para comprar la casa, valorada en 11,5 millones de euros, por lo que Olise tendrá que buscar una nueva vivienda en las próximas semanas.