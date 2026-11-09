«¡Es el número uno!»: Tuchel ratifica a Pickford como portero titular pese a la presión de Trafford

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Thomas Tuchel se ha pronunciado oficialmente sobre el creciente debate en torno al portero titular de Inglaterra y ha expresado su firme confianza en Jordan Pickford. El veterano del Everton afronta ahora la competencia de James Trafford mientras Inglaterra se prepara para disputar partidos de gran trascendencia en la Liga de Naciones.

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Tuchel respalda a Pickford como portero titular

Tuchel ha aclarado la jerarquía dentro de la selección inglesa y ha confirmado que Pickford sigue siendo el número uno indiscutible en la portería. Desde que Gareth Southgate le confió la titularidad antes del Mundial de 2018 en Rusia, el guardameta del Everton, que suma 93 partidos internacionales, ha sido un fijo en la selección. Sin embargo, la reciente irrupción de Trafford ha suscitado dudas sobre si está comenzando un relevo con el nuevo cuerpo técnico.

Al hablar de la situación entre sus porteros, Tuchel dejó clara su postura en declaraciones recogidas por ESPN. «No, lo es. Pero nada ha cambiado. También hay competencia en la portería, igual que entre los jugadores de campo», explicó.

La Nations League, un banco de pruebas

El seleccionador de Inglaterra quiere aprovechar la Nations League para ampliar sus opciones, especialmente ante los importantes partidos contra Croacia y España que se avecinan. En los anteriores encuentros de Inglaterra, Trafford fue titular en los dos primeros: la derrota por 3-2 ante España y la victoria por 2-0 frente a la República Checa. Pickford se hizo cargo de la portería en los partidos restantes y no encajó goles en la goleada por 7-0 a Croacia ni en el triunfo por 3-0 ante los checos.

Tuchel defendió las rotaciones como un paso necesario para la evolución del equipo. «Así que pusimos a James contra España y nos preguntamos: “¿Es justo para James Trafford enfrentarse directamente a España?”. Pero creo que es exactamente lo que necesitamos, porque ¿qué pasa si Jordan Pickford se lesiona? ¿Qué pasa si no está disponible? Por eso es mejor ponerlo a prueba. Jordan lo sabe. Sabe que queremos utilizar la Nations League precisamente para eso. Pero, de momento, nada ha cambiado. Ahora mismo es el número uno y simplemente nota algo de competencia, lo cual es bueno para él».

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Profesionalidad entre los porteros

Según el seleccionador, la reacción de Pickford a las rotaciones ha sido ejemplar. El portero de 32 años mantiene un gran nivel en su club y esta temporada ha disputado 13 partidos en todas las competiciones con el Everton. Solo ha encajado 11 goles y ha dejado su portería a cero en seis ocasiones, lo que ha contribuido a que su equipo ocupe la sexta posición de la Premier League con 16 puntos tras 10 partidos.

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«Me impresionó mucho su reacción cuando hablamos con él y me sorprendió un poco», añadió Tuchel. «Pensé que le gustaría menos de lo que demostró, porque dijo que lo entendía perfectamente. Me impresionó mucho la última vez. Hablamos con él y fue una conversación muy breve. Fue muy positiva. Dijo: “Sí, hagámoslo. Traff se lo merece y voy a animarlo”. Y no cambió en absoluto. Si cambió en algo, fue incluso para bien: animó a Traff y le hizo sentirse bien. Fue muy impresionante, lo hizo muy bien».

La vista puesta en partidos decisivos

Inglaterra ocupa actualmente la segunda posición del Grupo 3 de la Nations League con nueve puntos, a tres de la líder, España, que lleva pleno de victorias y ya ha asegurado su plaza en cuartos de final.

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Durante el actual parón internacional, Inglaterra recibirá a Croacia el jueves en el estadio de Wembley antes de viajar para enfrentarse a la campeona del mundo, España, en el estadio Metropolitano el 15 de noviembre.