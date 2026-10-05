Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, rompió por fin su silencio sobre la polémica en torno a la crisis entre Cristiano Ronaldo, el entrenador y Jorge Jesus.

Tras el pitido final del partido entre Portugal y Noruega (2-1) de ayer, el cuarto y último encuentro de esta ventana internacional, Pedro reveló la situación de Cristiano, aunque primero habló del nuevo triunfo.

Según el diario "A Bola", el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol expresó su total satisfacción con esta nueva etapa.

Declaró: "Estoy muy satisfecho con este nuevo ciclo, un nuevo entrenador, nuevas metodologías, y los resultados hablan por sí solos. Han sido 14 días repletos de trabajo duro con 25 jugadores de primer nivel y un nuevo cuerpo técnico. Somos el primer equipo en clasificarse para los cuartos de final".

Y añadió: "Lo que sentimos hoy es que el pueblo portugués ha recuperado la confianza en nuestra selección nacional. Esto es fruto de este nuevo cuerpo técnico. El fútbol portugués tiene todos los ingredientes para ganar, pues contamos con generaciones excepcionales. Esto es lo que prometimos (recuperar la confianza), y se ha logrado en apenas 14 días de trabajo con 25 jugadores que ya se conocían entre sí, todos con grandes capacidades. 4 victorias en 4 partidos contra equipos muy fuertes".

La situación de Cristiano Ronaldo

El presidente de la Federación Portuguesa prosiguió: "No voy a dar esas explicaciones (sobre lo ocurrido), pues son conversaciones completamente normales entre entrenadores y jugadores. Es un ámbito técnico, y el presidente de la federación no interviene en estos asuntos".

Y agregó: "Estamos hablando del mejor jugador de todos los tiempos, un jugador que ha dedicado más de dos décadas al fútbol portugués. Cristiano Ronaldo representa hoy el mayor símbolo de la identidad portuguesa, y debemos honrarlo".

Continuó: "Está en la selección nacional por su mérito deportivo, y eso es indiscutible. Seguirá formando siempre parte de este grupo de trabajo mientras tenga la competencia técnica. Cristiano lo sabe, y es consciente de este sentimiento".

Prosiguió: "En cuanto al tema en concreto, me gustaría decir que estamos ante un malentendido que debe resolverse internamente".

Señaló: "Hoy, los jugadores han demostrado esa estrecha relación con nuestro capitán actual. Ronaldo es parte indivisible de nuestra selección nacional, es nuestra bandera, y fue el capitán del equipo en el primero de estos cuatro partidos. Recientemente, el entrenador Jesus declaró que cuenta con Cristiano si está en buena forma física. Esto se aplica a todos los jugadores".

Pedro continuó: "Ronaldo es un símbolo portugués, un jugador excepcional en todos los sentidos, que podría haber puesto fin a su carrera futbolística en el Mundial, pero no quiso hacerlo por su gran amor a la selección nacional. Soy testigo de esta relación que une a Ronaldo con el pueblo portugués y con nuestra selección nacional".

Explicó: "Era importante terminar estos cuatro partidos con tranquilidad, porque el aspecto deportivo era lo que nos guiaba. Tendremos tiempo suficiente y paz mental para sentarnos todos y resolver el malentendido. Lo repito: Cristiano Ronaldo es parte de nuestro legado y seguirá siempre aquí si el entrenador lo quiere".

El presidente de la Federación Portuguesa añadió: "Por supuesto, esto no es una casa sin reglas. Estas dinámicas ocurren dentro de un equipo de trabajo. La federación, con tranquilidad, resuelve las situaciones internamente. Lo repito: por suerte, hay una relación muy fuerte entre Ronaldo y Jesus, y soy testigo de ello, porque de no ser así... seamos claros, quizá Ronaldo ya se habría retirado de jugar con la selección nacional. No lo hace por esta relación y por respeto".

Y concluyó: "Todo lo que ocurra en los próximos días serán momentos de calma, diálogo y debate, y lo que queremos es que todos regresemos a nuestra selección nacional en noviembre".