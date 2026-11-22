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El entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, ha señalado a Christian Pulisic como el único integrante de su plantilla al que el conjunto italiano no puede permitirse perder. El internacional estadounidense atraviesa un momento de forma extraordinario tanto con su club como con su selección y se ha consolidado como referente del ataque del Milan.

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Amorim subraya la importancia de Pulisic antes del duelo contra el Frosinone

En declaraciones realizadas el sábado, antes del partido de Serie A del domingo contra el Frosinone, Amorim destacó hasta qué punto depende el Milan de Pulisic, referente de la selección estadounidense . El técnico portugués admitió que no cuenta con otro jugador capaz de reproducir los movimientos entre líneas del futbolista de 28 años, por lo que el cuerpo técnico ha tenido que dosificar sus minutos en Europa.

Pulisic regresa a su club en un gran momento goleador: antes del parón internacional marcó tres goles en cuatro partidos de Serie A y anotó otros tres en dos encuentros con Estados Unidos, incluido uno de chilena.

Por qué el entrenador del Milan considera insustituible a Pulisic

Amorim explicó que el Milan nota la ausencia del exextremo del Chelsea y el Borussia Dortmund cada vez que no juega.

«Hoy puedo decir que Pulisic quizá sea el jugador al que no podemos sustituir», declaró Amorim a los periodistas antes del partido del Milan contra el Frosinone del domingo. «No tenemos a otro Pulisic con esa capacidad para girarse entre líneas. En algunos momentos en Europa, con este último calendario, hemos tenido que reservar un poco a Pulisic.

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«No puedo expresarlo mejor: Pulisic tiene unas características cuya ausencia en el campo el equipo nota mucho. Eso permite entender lo importante que es Pulisic para nosotros».

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También elogió la discreta autoridad del estadounidense junto a Adrien Rabiot contra el Genoa . «No es de los que hablan mucho, pero habla en el campo sin decir nada. Quiere el balón todo el tiempo y eso se pudo notar contra el Genoa. Si repasas todas las jugadas, Pulisic es quien tira del equipo. Él y [Adrien] Rabiot».

Compromiso a largo plazo y gestión cuidadosa de las lesiones

Tras llegar al Milan en 2023, Pulisic firmó recientemente un nuevo contrato hasta 2031 , una muestra de confianza que Amorim cree que ha reforzado al extremo.

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«Creo que a cualquier jugador le ayuda sentir la confianza del club», añadió Amorim. «Creo que quedó claro cuando el club le ofreció un nuevo contrato. Eso siempre ayuda a un jugador».

Ese respaldo llegó después de que las lesiones le causaran contratiempos al inicio de la temporada. «Cuando no jugaba, dije: “Pulisic es muy importante para nosotros”», continuó el técnico portugués. «Pero no podemos olvidar las lesiones ni cómo tenemos que preparar al jugador para adaptarlo a las circunstancias».

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Una exigente prueba en Serie A ante el sorprendente Frosinone

El Milan, quinto clasificado, afronta el partido del domingo con siete victorias en 11 encuentros de liga y con el objetivo de mantenerse cerca de los primeros puestos. Sin embargo, el Frosinone, una de las sorpresas de la Serie A esta temporada, ocupa la posición inmediatamente inferior a la del Milan.

Ante un rival directo, el Milan dependerá del buen momento de Pulisic y de su liderazgo, al tiempo que gestionará con cuidado su carga física.