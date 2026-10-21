Compartir Sigue a GOAL en Google

Anthony Gordon ha ofrecido una valoración sorprendentemente sincera de la derrota del Barcelona ante el Paris Saint-Germain en un partido decisivo de la Champions League y ha reconocido que el vigente campeón sigue siendo el referente en Europa. Pese a la combativa actuación del conjunto catalán, Gordon señaló que su rival mantuvo una intensidad que los hombres de Hansi Flick no pudieron igualar durante los 90 minutos.

Anuncios

El PSG pone fin a la racha perfecta del Barcelona

El Paris Saint-Germain puso fin a la impresionante racha de 11 victorias consecutivas del Barcelona con un triunfo por 4-2 en la Champions League. Flick había instado a su plantilla a demostrar que tenía sitio entre la élite europea y, durante buena parte del encuentro, el conjunto catalán respondió al reto.

Los goles de Xavi Espart y Lamine Yamal mantuvieron a los locales en la lucha en un partido muy disputado. Sin embargo, el campeón de Europa de las dos últimas ediciones acabó demostrando su categoría: los goles de Vitinha y Fabian Ruiz en los últimos minutos aseguraron la victoria y mantuvieron el pleno de triunfos del PSG en la competición esta temporada.

Gordon reconoce la calidad del conjunto parisino

Tras el pitido final, Gordon hizo una valoración directa del partido y admitió que los visitantes aguantaron más que los locales. El delantero consideró que la preparación física y la presión constante del PSG acabaron decidiendo el encuentro.

«Creo que al final se lo merecieron. Me parece que fueron el mejor equipo», declaró Gordon a TNT Sport.

Anuncios Anuncios

«Tuvieron momentos mejores y de más calidad, y creo que físicamente pudieron mantener la presión y la intensidad durante más tiempo que nosotros. Son el equipo a batir desde hace dos años y esta noche es un gran ejemplo de por qué».

Getty Images

Related Topics

El equipo de Flick aún tiene trabajo por delante

Pese al tropiezo, la derrota sirve para medir el nivel de un Barcelona que todavía está evolucionando bajo las órdenes de Flick. La plantilla sigue decidida a alcanzar el alto nivel que el conjunto parisino ha marcado en las últimas temporadas.

«Creo que podemos sacar muchas cosas positivas porque jugamos bien y fue un espectáculo competitivo», explicó Gordon. «Pero aún tenemos trabajo por hacer y creo que estar en esa situación es bueno».

Anuncios

Al insistir en la necesidad de seguir mejorando, concluyó: «Han sido los mejores durante dos años, siguen siendo el equipo a batir y tenemos que sacar de esto la conclusión de que debemos trabajar lo suficiente, analizar este partido e intentar convertirnos en ese equipo. Intentar convertirnos en el equipo al que haya que ganar».

El Clásico, una oportunidad para resarcirse

Getty Images

El Barcelona tiene poco tiempo para lamentar su decepción europea, ya que pronto deberá centrarse en la competición nacional. Los hombres de Flick afrontan una gran prueba de carácter el domingo, cuando se medirán a su acérrimo rival, el Real Madrid, en el Clásico.

Anuncios

Reaccionar de inmediato en el partido más importante de España será crucial para que el conjunto catalán recupere el impulso y deje atrás este tropiezo en la Champions League.



