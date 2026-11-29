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El Schalke 04 cae 1-8 ante el SC Paderborn. A una semana del derbi del Ruhr contra el BVB, el club está hecho añicos. El técnico Miron Muslic carga contra su equipo tras el partido y sus palabras no gustan a todos.

«Lo habría despedido nada más terminar la entrevista», afirmó el exfutbolista de la Bundesliga Stefan Schnoor en Doppelpass, de Sport1 . Justificó su opinión por el desconcierto que el propio Muslic había reconocido abiertamente durante su dura intervención.

«En esencia, dijo: “Desde el principio de la temporada, mi cuerpo técnico y yo hemos probado de todo y el equipo no responde”», explicó Schnoor al desarrollar su polémica postura.

Para el exjugador del VfL Wolfsburgo, de 55 años, la conclusión está clara: «O está haciendo siempre las cosas equivocadas, o le han dado jugadores que no encajan con su forma de jugar al fútbol, o se ha quedado completamente sin ideas. Pero, si me he quedado tan falto de ideas y lo digo así en público, ¿cómo va a competir mi equipo la próxima semana en el derbi del Ruhr contra el BVB? ¿Qué plan tengo entonces? Primero pongo a mis jugadores contra las cuerdas y luego pretendo que se dejen la piel por mí. Es difícil y no funciona».

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Muslic había visto la desastrosa actuación de su equipo en la región de Westfalia Oriental el sábado por la tarde y lo había criticado duramente en público . Además, había cuestionado la capacidad para jugar en la Bundesliga de todos sus futbolistas, salvo el portero Loris Karius, por lo mostrado en los últimos partidos. «La actuación fue una vergüenza. Me muero de vergüenza. Ninguno de los líderes del equipo, con la excepción de Loris Karius, es capaz de dirigirlo», declaró Muslic a DAZN antes de añadir : «Estamos destruyendo a toda velocidad lo que habíamos construido. Le hemos fallado al Schalke. Con la plantilla actual no tenemos nivel para la Bundesliga». Y entonces pronunció la frase por la que, según Schnoor, deberían despedirlo: «Da igual lo que intentemos desde el cuerpo técnico, no da resultado».

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El Schalke, que apenas genera peligro de cara a portería, encajó en Paderborn su sexta derrota de la temporada. En once partidos, solo ha ganado una vez. Además, en la victoria por 3-1 frente al Union Berlin a mediados de septiembre marcó el 50 % de todos los goles que lleva esta temporada. Ahora le espera el próximo domingo su primer derbi del Ruhr contra el BVB desde el 11 de marzo de 2023 y el descenso del Schalke.

El Schalke 04 mantiene su confianza en Miron Muslic

Sin embargo, no hay debate sobre el entrenador pese al 16.º puesto, la humillación en Paderborn y las duras palabras de Muslic, artífice del ascenso. Así lo dejó rotundamente claro el director deportivo Frank Baumann. «Sobre Miron hay 0,0 debate», declaró Baumann a la WAZ: «Ganamos juntos y perdemos juntos. Miron había preparado bien a los chicos. No es una cuestión de cambiar la táctica. Al final, son los jugadores los que están sobre el césped y tienen que responder».

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Muslic llegó al Schalke 04 procedente del Plymouth Argyle para la temporada 2025/26 como un entrenador relativamente desconocido y, en muy poco tiempo, se convirtió en uno de los favoritos de la afición gracias a sus apasionadas intervenciones, los buenos resultados y un ascenso que acabó sellando con solvencia. Ahora, el puesto del técnico de 44 años empieza a peligrar seriamente por primera vez. Su contrato se extiende hasta 2028.