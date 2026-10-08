No hace tanto tiempo que aficionados y expertos se frotaban los ojos cuando el director deportivo Max Eberl sacó de la chistera a Vincent Kompany como entrenador del Bayern de Múnich tras una incomparable lluvia de negativas. El belga, todavía como técnico una hoja casi en blanco, había descendido pocas semanas antes con el Burnley FC de la Premier League sin pena ni gloria.

Kompany hizo callar a sus críticos a toda velocidad tras su llegada en el verano de 2024 a Múnich, con su fútbol deslumbrante y su carisma. En el noroeste de Inglaterra, sin embargo, el viento ha cambiado de forma drástica.

Burnley sigue siendo, eso sí, la viva imagen de un equipo ascensor. Pero algo más de dos años después de la marcha del antiguo central de clase mundial, el club parece un montón de escombros, tanto en lo deportivo como en lo financiero.

Así le fue al Burnley FC tras la marcha de Vincent Kompany

Pero vayamos por partes. Kompany había devuelto al Burnley a la Premier League tras el descenso de 2022 con una cosecha tan sensacional como histórica de 101 puntos. Sin embargo, el actual técnico del Bayern no supo evitar la caída a la Segunda división una vez más. Una circunstancia que entonces sacó de quicio a su predecesor Sean Dyche.

El ahora ya de 55 años, que había ascendido dos veces con Burnley y mantuvo al club cinco temporadas en la élite inglesa, bramó: "Creo que con él consiguieron 24 puntos. Para eso se gastaron 150 millones de euros... ¡y él consiguió el trabajo en el Bayern! ¡No sé cómo funciona eso! Ojalá hubiera sido yo. Ojalá hubiera dejado al club con 150 millones de euros de deudas y luego hubiera conseguido el trabajo en el Bayern. En fin, la vida tiene sus giros interesantes".

Entre otras cosas, Burnley fichó a Zeki Amdouni por la cifra récord de 18,6 millones de euros. Pero no sirvió de nada. Con apenas 24 puntos (cinco victorias y 24 derrotas) y un balance goleador de 41:78, al final terminó en el puesto 19. Tras un ascenso directo posterior, ni siquiera el sucesor de Kompany, Scott Parker, logró impedir el nuevo descenso. De vuelta en la Championship, esta temporada el compatriota de Kompany, Nicky Hayen, debía pulsar el botón del ascensor hacia arriba.

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El Burnley FC, actualmente el peor equipo de la Championship

Sin embargo, el ascensor en Burnley se dirige ahora aún más hacia abajo, concretamente hacia el desierto deportivo. La triste realidad: zona baja de la tabla en lugar de puestos de ascenso. Tras ocho jornadas, el club ocupa el último lugar como el único equipo de la liga que aún no ha ganado, con unos raquíticos cuatro puntos. Además, con 17 goles encajados, Burnley comparte con Norwich City la peor defensa del campeonato.

El exguardameta del KSC Max Weiß, ascendido a número uno justo antes del inicio de la temporada, ya ha perdido su puesto de titular. El capitán Kyle Walker acabó recientemente relegado al banquillo. Pero el golpe de efecto que se esperaba de esas medidas no llegó en el duelo ante Derby County antes del parón XXL de selecciones.

El 1-1 fue ya el cuarto empate de la todavía joven temporada. El objetivo proclamado del ascenso se aleja cada vez más. Al fin y al cabo, en la Championship nunca ha ascendido un club que no haya logrado una victoria tras ocho partidos. "Es difícil de asimilar", dijo Hayen tras el pitido final: "Es frustrante".

Además, Hayen ya habló abiertamente sobre su posible despido. El técnico se hizo cargo del equipo, tras unos años bastante exitosos en el Club Brujas (campeón de Liga y de Copa), apenas 29 días antes del primer partido oficial. "Sé cómo funciona el fútbol, pero también he dicho que hay muchas razones, y eso se puede tener en cuenta o no", declaró a BBC Radio Lancashire antes de subrayar: "Sé que soy responsable de esto y, si deciden que no es suficiente, entonces ya veremos".

Aunque esta vez el efecto yo-yo muy probablemente no se produzca, por ahora Hayen podrá seguir. Sin embargo, las alarmas también suenan al mirar el estado de las cuentas. Así, la BBC utilizó recientemente una metáfora muy adecuada para la situación: "El problema con los yo-yos es que ya no vuelven si el impulso cambia de sentido y la cuerda se queda floja". En cualquier caso, la palabra "floja" también define la palanca financiera del club. Burnley está muy lejos de poder corregir su desequilibrio deportivo con fichajes de renombre en invierno.

¡Montaña de deudas! Por eso el Burnley FC está financieramente al límite

El principal responsable de ello es Alan Pace. El estadounidense se hizo con Burnley en diciembre de 2020 a través de su firma de inversión ALK Capital. Sin embargo, la compra se financió con préstamos. En consecuencia, gran parte de la carga financiera recae sobre el propio club, y tras el descenso es enorme debido a los ingresos considerablemente menores en comparación con la Premier League. La deuda actual asciende, según información de Guardian, a más de 165 millones de euros al cambio. Además, en el marco de la adquisición, la empresa también le debería al club otros 94 millones de euros.

No sorprende demasiado que Pace se haya visto expuesto a cánticos feroces de la afición en los últimos partidos en casa. El director ejecutivo James Holroyd, que en su día trabajó en Adidas y Manchester United, ya tiró de la cuerda y presentó su dimisión tras apenas 15 meses en el cargo. En medio de la agitación por los errores de la cúpula directiva en la planificación financiera, Burnley depende de los ingresos por traspasos. En total, este verano vendió futbolistas por alrededor de 124 millones de euros, entre ellos Maxime Esteve al RB Leipzig, mientras que llegaron refuerzos por la cantidad, relativamente baja para Inglaterra, de algo más de 53 millones de euros.

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El fichaje de Jamie Vardy no es más que un parche

El desequilibrio en la plantilla del Burnley queda especialmente reflejado en la posición de delantero. La venta por 20 millones de euros de Zian Flemming al Ipswich Town, que la pasada temporada marcó al menos once goles pese al descenso y que ya había firmado dos tantos en la Championship tras dos jornadas, no fue reinvertida. En su lugar llegaron cedido desde el Chelsea FC el joven de 19 años Dastan Satpaev y el hasta entonces sin equipo Jamie Vardy poco antes del cierre del mercado de fichajes.

Los tiempos gloriosos del legendario goleador, que en su día condujo de forma sensacional al Leicester City al título, quedaron atrás hace tiempo. Su fichaje es, como mucho, un parche. Hasta ahora, el veterano de 39 años solo ha disputado dos breves apariciones sin marcar.

La única esperanza para la permanencia la ofrece la estadística de que, de los diez equipos anteriores que seguían sin ganar después de ocho partidos, siete acabaron salvándose. Un descenso a la League One, la tercera categoría, supondría para Burnley probablemente el peor de los escenarios en todos los sentidos.

Burnley FC, colista: clasificación actual de la Championship